Andrade le pide debate a Lacalle Pou sobe la LUC

El senador comunista Óscar Andrade sostuvo ayer que “invitaría a un debate” a Luis Lacalle Pou para discutir sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). Luego de decir días atrás que el mandatario caminaba “sobre la cornisa” cuando salía “a hacer campaña” a favor de los 135 artículos que el Pit-Cnt y el Frente Amplio quieren derogar, el legislador advirtió que entiende que hay diferentes lecturas sobre si Lacalle Pou puede o no hablar del tema, pero que “si el presidente quiere participar” le “encantaría intercambiar con él”.

De todos modos, Andrade insistió en sus dudas sobre si tiene o no el líder de la coalición de gobierno la posibilidad de salir al ruedo político para defender la ley, al señalar que “ni (Luis Alberto) Lacalle Herrera no participó cuando se votó lo de las empresas públicas, ni (Jorge) Batlle cuando lo de Antel y lo de Ancap. Hay una tradición política: el presidente se abstiene. Si no se abstiene, tiene que explicar”.

Lacalle Pou habló en la noche del miércoles en un evento por los cinco años del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Allí defendió la LUC y pidió una campaña sin “mentiras”. Andrade, que habló ayer en una entrevista en el programa Quién es quién, de Diamante FM, recogió el guante, y acusó al gobierno de “mentir”.

“Es evidente que cuando sale (Álvaro) Delgado a decir que los plazos de adopción se caen si se deroga la LUC, lo que en realidad está haciendo es referirse a una artículo que no está entre los 135 que se quieren derogar. Y eso no tiene interpretación. Es mentira. Grande como una casa”, dijo el senador. Y añadió: “Igual que cuando dicen que se quiere sacar el registro de violadores. También es mentira. Eso no es opinable”.

Consultado en cuanto a declaraciones que se hicieron desde el Frente Amplio, en el sentido de que el gobierno tiene un plan para privatizar la educación, Andrade respondió que, en cambio, “eso sí es opinable”, pues consideró: “Si les sacás dos tercios de representación a la Udelar y la ANEP en el sistema nacional de educación y sumás a la educación privada, uno puede interpretar que gana peso lo privado y lo pierde lo público”.

Andrade también se refirió a la situación en Nicaragua, con la polémica reelección de Daniel Ortega. Ante la pregunta de si reconocía que en ese país había una dictadura, el legislador respondió que “la democracia plena en América Latina solo la tienen Uruguay y Costa Rica”, al tiempo que advirtió que el gobierno de Lacalle Pou condenó lo que pasa en Nicaragua pero no “las represiones virulentas” en Chile o la situación en Colombia, “donde igual que en Nicaragua hay un régimen de muchísima vulnerabilidad”.

Cuando le volvieron a preguntar si había dictadura, en tanto, contestó: “No, porque hubo elecciones el domingo”.