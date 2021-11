Lacalle Pou defendió la LUC y reclamó una campaña sin mentiras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou hizo ayer una enfática defensa del rumbo del gobierno y de varios aspectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de cara al referéndum impulsado por el Frente Amplio y el Pit-Cnt. En este sentido, pidió “bajar el volumen y, si se llega a las firmas, discutir dejando de lado la mentira y la desinformación”.

“Nadie se puede llamar a sorpresa” con la LUC, sostuvo el mandatario en el marco de un evento por los cinco años del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). “Hicimos campaña hablando de ella, la pusimos en términos jurídicos, cumplimos los plazos constitucionales y luego se aprobó. Y en términos generales no la aprobó solo la coalición, la aprobó otro partido también”, advirtió en referencia al Frente Amplio.



De la ley, Lacalle Pou decidió referirse especialmente a tres aspectos: a la seguridad, a la educación y a lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. En primer término, sostuvo que “cualquier policía de cualquier barrio del país hoy siente que hay un gobierno que lo respalda”. En cuanto a la enseñanza, reivindicó los cambios en la gobernanza, por los cuales se quitó la representación docente en los distintos desconcentrados (Primaria, Secundaria y UTU). Además, manifestó que “en los gobiernos del FA tuvieron todas las herramientas, además del dinero la mayorías parlamentarias”, pero dijo que sin embargo no se lograron llevar adelante reformas educativas. “A nosotros nos tocó cambiar”, enfatizó.



En cuanto a los combustibles, que por la LUC deben aumentarse cada vez que lo hace el petróleo a nivel internacional, Lacalle Pou dijo “que la política es el arte de lo posible” y que la forma que se consiguió para regular los precios “es la mejor que se podía tener”. Y justificó en este sentido: “Así se termina que un presidente de la República o un ministro de Economía esté llamando a Ancap porque tiene un agujero por exceso de gastos (…) Nosotros queremos dejar en condiciones a Ancap, para que sea la verdadera empresa de los uruguayos, y no la que fundieron hace un tiempo algunos gobernantes”.