Lacalle Pou sobre concesión de aeropuertos: "Es la mejor decisión que pudimos tomar"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, consideró que la resolución del gobierno de dar la concesión de seis aeropuertos del interior del país a Puerta del Sur "es la mejor decisión" que se pudo tomar.

"Actuamos por supuesto acorde a la ley, por supuesto acorde a la Constitución y además con la convicción de que es la mejor decisión que pudimos tomar para que los aeropuertos del interior, en este caso seis de ellos, tengan una infraestructura mucho mejor de la que tienen hoy en día", indicó este viernes en rueda de prensa.



El presidente indicó que para resolver, el Poder Ejecutivo se basó en un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, que establecía la posibilidad de concesionar o llamar a licitación. "Había una oportunidad de mejorar cinco o seis aeropuertos del interior", dijo.



"En esa ecuación, en ese camino, en esa mesa de trabajo que tuvo el gobierno, decidimos claramente que quien podía hacer una inversión de más de US$ 65 millones en seis aeropuertos del interior del país, obviamente tenía que tener un beneficio que en este caso fue la extensión de la concesión", expresó.



Consultado sobre cuál es su consideración respecto a las críticas realizadas desde Cabildo Abierto, partido que integra la coalición, Lacalle Pou expresó: "No voy a hacer consideraciones, no puedo patear todas las pelotas".



El mandatario indicó que el contrato se firmó el lunes y por tanto "en pocos días ya se va a saber cuánto se va a invertir en cada aeropuerto. Ojalá que podamos estar mostrando la maqueta de cada uno, son obras muy lindas, muy modernas", expresó el presidente este viernes en rueda de prensa.



El mandatario participó este viernes del acto protocolar de celebración por el 130º aniversario de la localidad de Montes, en el departamento de Canelones.