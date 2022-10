Lacalle presenta ahora el texto final de la reforma jubilatoria a líderes de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou presenta a estas horas el texto final que el gobierno enviará al Parlamento para reformar la seguridad social con el objetivo de que al menos obtenga una primera sanción del Senado antes de terminar el año.

El nuevo articulado -que recogió una cantidad importante de cambios a sugerencia de los socios del oficialismo- es entregado a los líderes de los partidos de la coalición de gobierno, en una reunión que tiene lugar en la Torre Ejecutiva, instancia final para terminar de definir el texto para ya hacerlo firmar por todo su gabinete en el Consejo de Ministros del próximo jueves. Porque ese día el Ejecutivo tendrá la última instancia antes de enviar el articulado a la cámara alta, en donde tendrá un tratamiento casi exprés, muy similar al que en su momento tuvo la Ley de Urgente Consideración (LUC), en una comisión especialmente abocada a ello (ver aparte).



“Me gustaría que sea sin ‘capaz’”, dijo este sábado el mandatario, al ser consultado justamente sobre si ya esta tarde daría a conocer la propuesta final, cuya redacción, cambios y articulación estuvo desde un comienzo a cargo del abogado Rodolfo Saldain. Es un articulado que incorporará “muchísimos puntos de los partidos de la coalición”, resaltó el presidente, que añadió que como resultado quedará una reforma “sostenible”, que además será “justa” y de “largo aliento”. Y será fruto de un trabajo, siempre liderado por Saldain, que fue intenso este fin de semana, pues se hicieron ajustes y precisiones hasta última hora del domingo.

Muchos de los cambios que se incluirán -que van desde modificar la distribución de los aportes para favorecer las jubilaciones medias, hasta contemplar a quienes ya tengan 30 años de trabajo al momento de regir la reforma y no obligarlos a jubilarse con 65 años sino con 63, entre varios otros- ya son conocidos por los partidos. Y hay, en términos generales y al menos hasta el momento, satisfacción en el oficialismo, aunque no sea del mismo grado en todos los socios.



Por lo pronto, y más allá de los otros planteos realizados, hay un cambio que, aunque aún no fue formalizado -el encuentro de esta tarde en ese sentido será clave- está arriba de la mesa y se lo entiende de probable aplicación. Lo que se analiza es la posibilidad de modificar la escala gradual de las primeras generaciones a retirarse con un aumento de la edad de jubilación, y que sea recién en 2040 los primeros en hacerlo a los 65 años -o sea, aquellos nacidos en 1975.



Es decir, habría modificaciones a lo propuesto en este tema en el texto original , que planteaba un período de transición que comienza con los nacidos en 1967 -quienes se podrían retirar en 2028 con 61 años-, y los de 1971, con 65 en 2036. Las generaciones del medio -las de 1968, 1969 y 1970- de acuerdo a la fórmula del Ejecutivo, iban sumando un año cada una hasta llegar a la edad tope de retiro, pero esto puede ser distinto para disminuir el impacto en los primeros afectados, reconocieron a El País fuentes del gobierno.



Como respaldo para esto, hay “proyecciones” hechas por Saldain para asegurar la sostenibilidad de los cambios en este sentido, como informó El Observador días atrás.