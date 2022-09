“Menú muy grande” de planteos a la reforma jubilatoria, asegura Rodolfo Saldain

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de ayer, ya con los puntos de vista de cada uno de los partidos de la coalición respecto a la reforma de la seguridad social sobre la mesa, Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos e hizo el proyecto que propone el Poder Ejecutivo, concurrió al Parlamento para reunirse con los legisladores de los partidos que apoyan “en líneas generales” la ley, pero al mismo tiempo dicen tener algunas objeciones.

Saldain reconoció que hay un “menú muy grande de planteamientos” al proyecto por parte de los diferentes partidos de la coalición y que estos se van a analizar todos. Pero esto se hará con la mirada de mantener el “equilibrio” en cuanto a lo que se quiere modificar. Al mismo tiempo, se mantuvo firme en que la intención es que antes de fin de año el proyecto esté “al menos” bajo la consideración de alguna de las cámaras legislativas.



Al comienzo de su exposición, más política que técnica, ante los legisladores de la coalición de gobierno y ante la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, Saldain indicó que el proyecto tiene como uno de sus objetivos “reconocer” los derechos generados por los trabajadores.



Según Saldain el proceso que se propone sería “lo más pausado posible”, ya que se plantea un período de transición de 20 años.



En ese sentido, el presidente de la Comisión de Expertos que dio forma al proyecto destacó que en la reforma de 1995 el proceso “duró” nueve meses.



Otro de los principios que destacó Saldain es el de sustentabilidad y justicia entre generaciones, “el peso de la mochila sobre los jóvenes” según definió. “Si no es sustentable y no hay justicia entre generaciones, pasa a ser un problema” aseguró el especialista.



El último partido que dio a conocer sus reparos fue Cabildo Abierto, que insiste en aumentar la gradualidad pasando de 20 a 30 años de transición.



El único partido que no se pronunció de modo formal es el FA, que dijo que lo haría recién cuando el proyecto esté en el Parlamento.

Rodolfo Saldain.