Colectivo contrario a la reforma de la seguridad social propone eliminar las AFAP

Las comisiones territoriales y organizaciones que conforman en Movimiento Nacional En Defensa de la Seguridad Social (Mondess) se movilizaron en la tarde del pasado miércoles frente al anexo del Palacio Legislativo, en rechazo del anteproyecto de reforma de seguridad social presentado por el Poder Ejecutivo.

En base a un proyecto elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), el movimiento propone, entre otras medidas, la eliminación de las AFAP mediante un plebiscito constitucional.



"El anteproyecto (del Poder Ejecutivo), si bien no esta finalizado, a todas luces habla solamente de jubilaciones y pensiones, y no toca ningún otro tema de seguridad social. Se pone generaciones de abuelos contra nietos, diciendo que los adultos mayores son una carga para los actuales trabajadores. ¿Cómo puede ser una carga ese adulto mayor que crío a las generaciones más jóvenes, y luchó y militó por sus derechos?", expresó Karina Sosa, flamante presidenta de la ATSS.

Sosa también manifestó que no quieren "asistir a una redistribución de la riqueza repleta de abuso en contra de los más vulnerables", ni "pagar las crisis que generan otros sistemas" que no es la clase obrera, ni tampoco que "el 1% más rico del mundo siga estableciendo las leyes del mercado y poniendo a la seguridad social como un gasto y no como un derecho humano fundamental".



En la misma línea, José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, dijo que en la reforma de seguridad social de 1996 se impusieron las AFAP "y con ello la privatización de buena parte de las jubilaciones y pensiones en Uruguay", y que la nueva reforma trae consigo una profundización en "el proceso de vaciamiento del BPS", en el que la clase trabajadora "debe pagar los platos rotos con políticas que nunca la ha beneficiado".