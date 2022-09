La reforma jubilatoria suma más de 30 modificaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodolfo Saldain es optimista: está convencido de que la reforma del sistema jubilatorio llegará a buen puerto y los partidos de la coalición de gobierno estarán en armonía. Por lo menos esa es la impresión que tiene ahora el principal redactor del anteproyecto del Ejecutivo, sobre todo luego de la reunión que tuvo lugar ayer con representantes de los socios del oficialismo para intercambiar sobre los cambios introducidos al articulado.

“Fue un ambiente de mucha proximidad”, resumió Saldain en conversación con El País. “Creo que se fueron acercando mucho los puntos de vista”, agregó.



En efecto, la sensación en términos generales que hay actualmente en los partidos de la coalición es de “satisfacción” con la devolución del Saldain.



El encuentro en la Torre Ejecutiva -en donde no hubo espacio de “negociación”, como reconocieron los participantes, sino que se trató de una dinámica simple ida y vuelta entre las partes- fue justamente una instancia para que Saldain mostrara el resultado de varios días de trabajo en los que intentó hacer una amalgama entre el texto original y los ajustes solicitados -en distintos documentos- por el Partido Colorado, el Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente.

Se hicieron, según supo El País, más de 30 modificaciones al texto de 307 artículos, lo que incluyó tanto cambios en lo conceptual como en cálculos financieros.



El buen entendimiento, sin embargo, tiene alguna excepción, aunque todos confían que los conflictos suscitados son “mínimos”. Pero es cierto que si se mira de cerca hay algunos reclamos que persisten, y que son los que fundamentan una segunda reunión. Uno de ellos, por ejemplo, tiene de un lado al Partido Colorado y, del otro, al propio Saldain, que entiende necesario mantener su postura y dar el debate (ver aparte). De todos modos, también es cierto que los colorados entienden que “la mayoría de los planteos” realizados fueron contemplados.



En filas de Cabildeo Abierto también hicieron hincapié en la necesidad de un segundo intercambio, y en ese sentido llamaron a “esperar” antes de tomar una definición.



En el Partido Independiente, en tanto, lo que predomina es el acuerdo. “Salimos muy satisfechos”, dijo a El País el diputado Iván Posada. “El avance es muy auspicioso -añadió-, por lo que espero que en la próxima reunión podamos estar llegando a un acuerdo definitivo”.

Lo aceptado

Tal como lo había adelantado Saldain este lunes en rueda de prensa, el articulado tendrá “cambios importantes” en las pensiones de sobrevivencia. Esto había sido una preocupación prácticamente unánime de los socios del gobierno, que interpretaron que era “excesiva” la edad -65- a partir de la cual las viudas podían acogerse a este beneficio, razón por la que se accedió a bajarla. Y es un punto que, algunos, como el diputado Posada, celebraron especialmente. “Básicamente los temas que habíamos planteado -aseguró el integrante del PI- estaban relacionados con este tema”.



También se entendió que era de recibo la sugerencia de los colorados de cambiar el esquema de distribución de los aportes, de tal forma que los que hoy cobran entre de $ 40.000 y $ 100.000 no pasen a tener jubilaciones más bajas en comparación a la que obtienen con el sistema vigente.



En la reunión -en la que participaron técnicos de los partidos de la coalición- se trasladó que otra sugerencia que será parcialmente tomada en cuenta es una del diputado Daniel Peña -que en rigor representa al Partido de la Gente-. Este legislador había solicitado que la reforma no afectara a aquellos que, al cumplir los 60 años, ya contaran con 30 de aportes. Como se sabe, el texto del gobierno plantea -en lo medular- la suba de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, aunque con un período de transición para las primeras generaciones afectadas: los nacidos en 1967 se retirarían con 61, los de 1968, con 62, y así hasta llegar a 1971, cuya generación se jubilaría con el nuevo tope de 65 años.



La solución propuesta por Saldain es que los que ya cuenten con un piso de 30 años de trabajo, y la reforma los alcanza íntegramente, puedan jubilarse al menos con la edad de 63.



Lo que queda por delante son días que seguirán siendo de definición. Falta “afinar” algunos números y pulir la redacción de algunos artículos, con la meta de entregar la iniciativa a la Cámara de Senadores en los primeros días de octubre, pues la determinación del gobierno es que la reforma sea ley este año.

El rol del BPS y las Afaps que genera debate con los colorados



Uno de los ocho puntos esenciales que había planteado el Partido Colorado para dar su aval a la reforma refería a evitar que el Banco de Previsión Social “centralice y administre la actividad de mantenimiento y operaciones de las cuentas (de ahorro) individuales”, es decir, de las AFAP. “No parece resultar procedente para el mantenimiento de un sistema mixto con un componente de capitalización individual, que se centralice y administre las cuentas por parte del BPS”, decía el texto de los colorados.



El tema fue abordado en la reunión de ayer y al momento Rodolfo Saldain no está dispuesto a acceder a la exigencia colorada. “Yo entien-do que no hay un valor agregado en la actual descentralización de las cuentas para la administración del sistema”, dijo Saldain en diálogo con El País. “El modelo que nosotros defendemos es el sueco, y a mí me resulta atractivo porque además está bastante en línea con lo que existe en otras partes del mundo”, explicó el especialista.



Los colorados tienen la determinación de insistir con este asunto, en el entendido de que de seguir con lo que pretende el Ejecutivo, se traiciona la reforma de 1996.