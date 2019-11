Lacalle Pou: "Las victorias llevan tiempo de construir y perder es un instante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El que 'pizarrea' en esto seguramente no vaya a ganar", señaló el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou durante su paso por Artigas en la gira nacional. Consultado acerca de las encuestas que lo dan como favorito dijo que no cree en los favoritismos y que las victorias "llevan tiempo de construir" pero que perder "es un instante".

Lacalle Pou se refirió en rueda de prensa a la situación económica del país y dijo que "el bolsillo de los uruguayos no da para más". "Quien entienda que en Uruguay da para más impuestos y más aumento de tarifas lo que va a estar logrando es más cierre de comercios, más cierre de establecimientos productivos, más cierre de industrias y más desempleo, por eso el ajuste viene por parte del Estado", destacó.



En cuanto a la estrategia para recortar los gastos en un eventual gobierno el nacionalista expresó que se trata de "usar menos recursos", es decir de "ahorro" estatal.



"Les tiro un pique, ¿saben por cuánto se multiplicó la flota de autos oficiales en estos últimos años? Al menos por tres ¿Saben cuánto crecieron los asesores de los ministros? A mi que nadie me venga a decir que no se puede ahorrar, por respeto a la gente que paga impuestos", expresó el candidato blanco en Artigas.



"Que quede claro, una vez más, para algunos que están “temerosos o nerviosos” por ahí diciendo que se van a recortar jubilaciones: no pasa por ahí".



A su vez, Lacalle hizo referencia al sector agropecuario y dijo que hay que "terminar con la falsa dicotomía de campo-ciudad" ya que cuando cierra un establecimiento rural afecta al empleo de la zona y al sector económico.