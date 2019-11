Lacalle Pou sale al cruce de ministros del FA; llegó "el fin del carnaval del gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llega sonriente. Saluda a cada uno que lo frena en su ruta. Conversa con los periodistas, y organiza una miniconferencia antes del acto. “Para este lado que me da el viento. Si no los pocos pelos…”, bromea Luis Lacalle Pou y logra que todos los camarógrafos reacomoden sus equipos. Juega con unos niños, e intercambia chistes con una hincha de Peñarol previo al clásico de mañana domingo. “Mirá que tengo un hijo manya y socio de Peñarol”, le recuerda.

El Partido Nacional está a días de una elección clave y Lacalle Pou se muestra distendido. Incluso contento. La alegría que transita la fórmula blanca fue visible en los dos actos de ayer, primero en Trinidad y luego en Durazno.



Las bromas y complicidad de Lacalle Pou con su compañera de fórmula son parte de la rutina y así cerraron la jornada en la plaza de Durazno. Es que Beatriz Argimón lo rezongó por demorarse sacándose fotos con los militantes y subir al estrado en medio de su discurso, interrumpiéndola. “Hacés todo eso para cortar mi discurso, Luis”, dijo entre risas.



Pero cuando siguió el discurso apuntó sus baterías contra el Frente Amplio y la central de trabajadores Pit-Cnt.



“Ahora dicen que el carnaval se va a terminar porque parece que llegó con este gobierno”, dijo la candidata a vice. Argimón hizo referencia al spot publicitario del Pit-Cnt donde el murguista Raúl Castro dice que si no gana el Frente Amplio se terminará el carnaval.



Pero la cosa no quedó ahí, porque Lacalle Pou se le acercó y le contó otro remate para su discurso. “Acá me dice Luis que lo que se va a terminar es el carnaval de este gobierno”, agregó Argimón logrando la ovación de los militantes.

Festejo corto.

El clima que viven los blancos es rotundamente opuesto al que se vivió en los últimos días previos a la elección nacional.



Es que el episodio con el intendente de Colonia, Carlos Moreira y la euforia frenteamplista reuniendo decenas de miles de personas en las calles, les cortó la alegría a los blancos en la recta final. Pero las urnas les dieron buenas noticias y el cierre de campaña se tornó mucho más sencillo.



Ahora transitan el camino al balotaje con chapa de favoritos. Pero la “orden” de su candidato es no dar nada por ganado hasta que se conozcan los resultados. Incluso más. Ayer cuando llegó a Trinidad, les dijo que el festejo en la noche del domingo 27 tiene que ser corto. Pues el líder blanco quiere que su equipo esté con las pilas cargadas el lunes temprano para empezar la transición.



Por eso Lacalle Pou adelantó ayer que los cuatro líderes de los partidos de la “coalición multicolor” ya aceptaron que representantes de sus colectividades integren el futuro gabinete ministerial. En esa línea pidió tranquilidad para evitar entrar en el juego del oficialismo que -a su entender- está agitando “cucos” y asustando a la población.



“Algunos están tomando de forma muy traumática la alternancia. Es más, algunos ministros no deberían estar tan aferrados porque ya se entregaron y hace tiempo que no están para lo que se les paga el sueldo. Quizás lo que ha preocupado a algunos ministros es que dijimos que no podemos empezar el gobierno si no hacemos auditorías a lo largo y ancho del Estado”, declaró en Trinidad.

En Trinidad también firmó banderas del partido que lidera Guido Manini Ríos. Foto: Pablo S. Fernández

Aclaró que no saldrán a hacer una “cacería de brujas” porque no tienen tiempo que perder. El jueves en Colonia expresó que si se encuentran irregularidades, mandarán todo a la Justicia.

Cumplir el programa

El candidato blanco prometió cumplir a rajatabla su programa, y aprovechó para desmarcarse del frenteamplista Daniel Martínez, que dijo que no cumpliría con la parte del programa del FA donde se abre la posibilidad a nuevos impuestos. “Si escribiste un programa hacete cargo”.



Para Lacalle Pou las medidas económicas son claves en el próximo mandato y su promesa es “aflojarle la cincha” a la población para fomentar el empleo y atraer inversiones.



“Ahora algunos discuten que el Uruguay banca más impuestos. Estoy convencido que si el Uruguay va rumbo a subir impuestos, lo único que va a lograr es frenar más la economía. Nosotros vamos en el sentido contrario. Llegó el momento de devolverle el dinero a la gente y no seguir sacándoselo. Nosotros estamos comprometidos con aflojar el cinturón. Porque cuanto más dinero en los bolsillos de los uruguayos, más producción, más comercio, más inversión, más dinamismo”, planteó.



En esa línea, usó una frase que el FA ha tomado como bandera a lo largo de la campaña: la sensibilidad social.

Por eso tomó parte de los datos que presentó en el debate del miércoles donde expuso que parte de los recursos económicos no llegan a las clases más bajas. “¡Qué me vienen a hablar de sensibilidad social!”, dijo, y agregó que hay chiquilines en zonas más comprometidas donde no le llega la asistencia educativa y social necesaria.



El cierre en Durazno fue remarcando el inicio del discurso de Argimón, porque Lacalle Pou enumeró una lista de temas donde los gobiernos frenteamplista perdieron dinero en inversiones cuestionadas como Pluna y Ancap. “Un presidente de Ancap, que después fue intendente y ahora candidato a la Presidencia, que desmanteló y preparó el desastre para que después venga Sendic y nos cueste más de 800 millones de dólares”, dijo el líder blanco.

Descartan debate entre las vices El comando de Lacalle Pou decidió no aceptar la propuesta de debate entre las candidatas a vicepresidenta de la República. La frenteamplista Graciela Villar había aceptado la invitación del programa Séptimo Día de Canal 12, pero Argimón decidió rechazar la propuesta. “Lamentamos que el Partido Nacional haya dado una respuesta negativa al debate entre Graciela Villar y Beatriz Argimón. Otra prueba que esconden el equipo y sus ideas. Aún aguardamos por el debate Bergara y Arbeleche”, publicó la cuenta oficial del partido de gobierno en la red social Twitter. “Está descartado”, dijo Lacalle Pou ayer al llegar a Trinidad. “El debate que nosotros teníamos planificado ya se dio”, agregó en referencia al mantenido con Martínez el miércoles pasado.



El líder blanco también descartó que se den otras instancias de debate entre los equipos técnicos de ambos competidores del balotaje.