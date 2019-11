Novick y la broma de Lacalle para hacer Photoshop

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inédita coalición opositora de cinco partidos políticos tuvo su “semi foto” familiar el domingo en el Molino de Pérez, Punta Gorda, cuando Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón hicieron subir en el acto de Montevideo a Ernesto Talvi del Partido Colorado, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y Pablo Mieres del Partido Independiente. El que faltó fue Edgardo Novick, líder y fundador del Partido de la Gente.

El empresario no pudo estar presente en el acto por haber viajado a Paraguay para ver el partido de su hijo Hernán. Pero ayer a la noche viajó hasta Colonia del Sacramento para sumarse a la campaña de la formula del Partido Nacional.



“El fin de semana pasado en Montevideo, cerca de la rambla, se dio un encuentro con cuatro de los cinco candidatos que firmamos el compromiso por el país. Y los cuatro estuvimos allí presente comprometiéndonos. Uno, como tiene un hijo que juega a la pelota en Paraguay y le va bastante bien no pudo estar. Pero esta hoy acá: Edgardo Novick, que lo voy a invitar a que suba al estrado”, anunció el aspirante a la presidencia por los blancos.

Novick tuvo que dar toda la vuelta del estrado para subir al tablado por la escalera, lo que permitió la broma de Lacalle. “El hijo está un poco mejor entrenado”, expresó generando las risas cómplices del líder del Partido de la Gente.

Desde el Frente Amplio aprovecharon la conformación de la coalición impulsada por los blancos para resaltar las diferencias entre los colorados y el Partido de Independiente con Manini Ríos, lo que impidió en un principio la famosa “foto familiar” a la hora de firmar el documento.



Desde el Partido Nacional argumentaron que la falta e tiempos en la agenda y la necesidad de salir a recorre el país postergó esa imagen.

“Lo que hacemos ahora es: saquen fotos, después la recortamos y la pegamos a la de los demás para que no digan que no estábamos todos en la foto”, bromeó el candidato Lacalle Pou anoche en el acto de Colonia del Sacramento.



Novick acompañó a Lacalle y Argimón arriba del estrado durante todo el acto. Al final se ubicó entre ellos y les levantó las manos para formar la “v” de la victoria.

Moreira estuvo ausente

Quien no estuvo presente ayer en el acto de la formula blanca fue le intendente de Colonia, Carlos Moreira, quien fue expulsado del Partido Nacional por el episodio e los audios donde se los escucha en un intercambio telefónico ofrecer pasantías a cambio de sexo.



Por este episodio el caudillo blanco local fue expulsado de su sector político, Alianza Nacional, y luego renunció al partido.



Fuentes blancas comentaron a El País ayer en la tarde que Moreira permaneció en su casa y trasmitió a sus militantes que no concurriría para “evitar problemas políticos” a la fórmula e medio de la campaña electora.

El intendente espera la resolución judicial para buscar ingresar devuelta al Partido Nacional y así competir el as elecciones departamentales de Colonia por la reelección. Sin embargo desde el partido blanco señalaron a El País que su situación “es compleja” y no esta planteado por el momento ninguna revisión de su situación para volver a afiliarlo a filas blancas.



A última hora del jueves El País intentó comunicarse con Moreira para conocer su posición, pero no fue posible ubicarlo.