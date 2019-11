Martínez tras dichos de Mujica: "¿Vázquez hizo trampa porque puso el Plan Ceibal? No estaba en el programa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Mujica habló el jueves en un acto en Artigas y dijo que el debate entre candidatos a la Presidencia no le gusta porque "se tiende a personalizar". "Parece que estamos eligiendo un rey, un monarca y no un presidente".

El exmandatario –y ministro de Ganadería si Daniel Martínez gana el balotaje del próximo 24 de noviembre- sostuvo que "un presidente tiene que recordar que nadie es más que nadie, que no es ningún Dios".



Y agregó: "Ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde, que esté en todas las esquinas y todos los lugares", enfatizó el expresidente.



Las palabras de Mujica llegaron después de que en el debate del miércoles con el blanco Luis Lacalle Pou el candidato del oficialismo planteara que si bien el Frente Amplio tiene un programa de gobierno no lo mandata sino que le recomienda qué hacer y en última instancia será él quien dispondrá. "Como fui insultado, fui acusado de mentiroso, le voy a decir al candidato (en referencia a Lacalle Pou) que el programa del Frente Amplio no mandata, y que el candidato ha decidido que no se van a subir impuestos", dijo Martínez durante un tramo del debate.



Este viernes, en una conferencia de prensa durante una visita al departamento de Lavalleja, el exintendente de Montevideo fue consultado acerca de las palabras de Mujica.



“Al Pepe primero lo respeto porque es un referente”, comenzó su respuesta Martínez. “El primer y segundo debate yo hice, no sé, 70, 80 propuestas. Por falta de propuestas no va a ser. Creo que acá también se votan personas”, afirmó. “Todo el mundo tiene la libertad de votar a una persona que no haya tenido nunca gestión de nada y no haya trabajado nunca nada más que en política. Porque puede ser muy bueno, excelente, yo no digo que no. Simplemente mucha gente no sabe la trayectoria y lo que mi vida ha sido”, añadió el candidato.

Además, Martínez se refirió a lo que sucedió durante el primero gobierno del Frente Amplio (2005-2010): “¿Tabaré Vázquez hizo trampa porque puso el Plan Ceibal? No estaba en el programa. ¿Hizo trampa? No”.

Por otra parte, el candidato del Frente Amplio dijo que considera que Lacalle Pou está “muy nervioso”. “Es como querer imponer de forma obsesiva y hasta agresiva y calificando, bueno, me trató de mentiroso”, dijo en referencia a los dichos del candidato blanco de que el Frente Amplio, de llegar al poder, subirá los impuestos.

“Es como una obsesión. Él quiere meter en la cabeza que nosotros vamos a subir los impuestos. Y lo hemos dicho. Hay un impuesto que lo vamos a subir, pero que afecta al cero coma no sé cuánto por ciento de los uruguayos, que son las herencias más grandes. Eso está en el programa y yo estoy de acuerdo”, remató Martínez.