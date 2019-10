Lacalle Pou continuará con la búsqueda de los desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eran las 14:30 y en el segundo piso de un edificio de la calle Nicaragua, casi Avenida del Libertador, integrantes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos esperaban la llegada de la fórmula presidencial del Partido Nacional para mantener una reunión.

Apenas unos minutos después de esa hora, usando un sombrero para taparse de la lluvia y sonriendo, llegó Beatriz Argimón. La candidata a la Vicepresidencia de la República tocó timbre, subió al apartamento y esperó la llegada de su compañero de fórmula. El candidato blanco, Luis Lacalle Pou, llegó sobre las 14:40, saludó y subió los dos pisos que lo separaban de los representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Luego del encuentro, que duró más de una hora, el nacionalista dijo que no era la primera vez que, junto a Argimón, se reunían con Familiares e indicó que ambos se comprometieron a “colaborar en todo lo posible” con la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). “Obviamente uno de los planteos también habla del necesario presupuesto para continuar con algún tipo de investigación y tener la información suficiente y también la solicitud y el pedido de no entorpecer, cosa que también en el día de hoy (por ayer) accedimos”, agregó.



El candidato fue interrogado acerca de si durante la reunión se hizo alusión a sus dichos acerca de la búsqueda de desaparecidos, realizados durante la campaña pasada. En 2013 el senador había dicho que “suspendería” las excavaciones en busca de desaparecidos porque “hay que cerrar un capítulo”. “Esta vez acá no”, dijo Lacalle Pou en relación al encuentro de ayer, “porque ya lo habíamos hablado hace más de un año en una reunión privada que habíamos tenido”.

Buscará mecanismos.

El líder nacionalista dijo que, en un eventual gobierno, buscará los “mecanismos” para que los militares que tengan información acerca de personas desaparecidas durante la dictadura brinden los datos. “Hay que buscar los mecanismos, entender que a veces hay que tener claros errores cometidos por la institucionalidad u horrores cometidos por la institucionalidad que no afectan a la institución”, pero que “sí está comprometida gente que participó de esos momentos que no solo truncaron la vida democrática, que no solo se persiguieron a partidos políticos, a dirigentes de todos los partidos políticos, y terminaron con hechos como lo que hoy (por ayer) venimos a hablar con Familiares”, dijo. Por otra parte Lacalle Pou indicó que lo primero que hizo tras enterarse de la confirmación de que los restos óseos hallados en el Batallón N° 13 pertenecían a Eduardo Bleier “fue llamar a Beatriz (Argimón)” para pedirle el contacto de la familia.



El líder blanco explicó que le envió un mensaje a los familiares de Bleier para empatizar y “ponerse en los zapatos del otro”. “Sentí la necesidad de hacer llegar mi mensaje”, sostuvo.



En otro orden Lacalle Pou también se refirió a la participación de Cabildo Abierto en una eventual coalición de la oposición. En ese sentido explicó que desde su punto de vista eso “no impediría llevar adelante el camino” con el que se “comprometió” ante Familiares. “Si me comprometo en algo y de alguna manera un socio me va a impedir, en alguna de las dos cosas no estoy diciendo la verdad”, consideró.