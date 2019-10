Presidenta de INISA propuso servicio militar obligatorio para jóvenes y despertó críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Fulco, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), dijo este martes que está “de acuerdo con que haya un servicio (militar) de un año por lo menos, 10, 11 meses, a partir de los 18 años”.

En declaraciones recogidas por Radio Montecarlo la jerarca agregó que “los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados, y sobre todo subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante para todas las capas de la sociedad a esa edad”.

Fulco dijo que la medida sería “positiva” a su entender, pero agregó que el país no tiene la “infraestructura como para sostener algo así pero se puede pensar para el futuro”.

Consultada acerca de si todos los jóvenes estarían comprendidos por la medida, Fulco planteó que aquellos “con problemas de salud, como en otros países, estarían eximidos de eso”.

La directora del INISA dijo que se trata de una “posición totalmente personal”.

Los comentarios de Fulco despertaron rechazo tanto a la interna del gobierno que integra –la directora es cercana al Movimiento de Participación Popular (MPP)- como entre integrantes de la oposición.

Ramón Méndez, coordinador de los equipos técnicos del candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, dijo: “Claramente eso no representa el pensamiento de Daniel Martínez, el pensamiento del Frente Amplio, es una mirada que nosotros no compartimos”.



“Nos parece que la profesión militar es una profesión importante para el país pero no la queremos exportar al resto de la sociedad. No vemos que formar a los jóvenes desde esa mirada construya el modelo social que queremos”, agregó Méndez durante un encuentro este martes en Ciudad Vieja.



“Permanentemente en todos los colectivos y los partidos políticos, la riqueza que tenemos en el sistema democrático es que hay diferentes opiniones pero para algo están los colectivos que son los que terminan laudando sobre cuáles son las opiniones mayoritarias”, señaló.

Otro de los que participó de ese encuentro en Ciudad Vieja, Fernando Amado, también rechazó la idea de Fulco. "Que se junte con Manini", dijo.

"Me parece una idea absolutamente equivocada, yo diría totalmente trasnochada. No creo en el servicio militar obligatorio, no hay una razón, desde mi punto de vista".

En tanto, la exprecandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, compartió en su cuenta de Twitter las palabras de Fulco y escribió: “Un DIS-PA-RA-TE !!”.

La senadora del MPP Ivonne Passada respondió al mensaje de Cosse en esa misma red social: "Un disparate sin sentido,sin sustento técnico ni pedagógico, no solo no lo comparto sino que creo que seguir hablando de esto es generar un hecho que hoy no existe. A cuidar a nuestros gurises en derechos humanos".

Un disparate sin sentido,sin sustento técnico ni pedagógico, no solo no lo comparto sino que creo que seguir hablando de esto es generar un hecho que hoy no existe.A cuidar a nuestros gurises, en derechos humanos. — Ivonne Passada (@ipassada) October 15, 2019

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, también se mostró contrario a la propuesta de Fulco. “No estamos de acuerdo con el servicio militar obligatorio”, dijo en rueda de prensa a la salida de un encuentro con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos , y agregó que debe ser “voluntario” y “profesional”.