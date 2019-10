Lacalle Pou dijo que no le ofrecería el Ministerio de Defensa a Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo este miércoles en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que "no" le ofrecería el Ministerio de Defensa al actual candidato presidencial y excomandante en gefe del Ejercito, Guido Manini Ríos.



"Mi concepto es que el Ministerio de Defensa tiene que llevarse adelante por un civil y no por un militar", dijo Lacalle Pou.

Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo en "VTV Noticias" este miércoles que consideraba que Manini Ríos era un "candidato fuerte" para ocupar el Ministerio del Interior en un eventual gobierno Lacalle Pou.

"Lacalle lo dijo cuando Daniel Martínez me designó públicamente a mí. Le preguntaron cuál sería su ministro del Interior y dijo que eso lo iba a tener que negociar con los otros partidos y no lo iba a decir. Lo que hoy sabemos cada vez con más fuerza es que un candidato fuerte para eso es Manini Ríos y Manini Ríos lo que quiere es militarizar a la Policía, quiere volver al sistema de la dictadura, donde los jefes de Policía eran coroneles o generales. Ese es el modelo, nosotros tenemos otro", dijo.

"No me hablen del déficit de la Caja Militar"

Por otro lado Lacalle Pou enfatizó este miércoles en ADM: "Vamos a terminar de hablar de Caja (Militar), no es un ente separado".

El candidato nacionalista señaló al respecto que "es un servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que está dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Cuando se habla de déficit, desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, hasta estos tiempos, el Uruguay tomó la decisión de reducir sensiblemente sus Fuerzas Armadas. La relación activo-pasivo ha variado sustancialmente, entonces, no me hablen del déficit de la Caja Militar porque no es cierto, es mentira, es el presupuesto que el Uruguay le asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen los salarios, equipamiento, funcionamiento, instrumentos y aparte los retiros de los militares".



En tanto, agregó: "Tenemos que ir a un proceso que ya se ha iniciado que es el de aumento de la edad de retiro", y agregó que si Uruguay "sigue teniendo Fuerzas Armadas modernas, como la expectativa de vida va a ser mayor, aunque se eleve la edad de retiro, el máximo déficit va a seguir".