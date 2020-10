Lacalle le pidió a Cosse aclarar el programa del Frente Amplio para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, mantuvieron ayer un diálogo cordial y aclararon algunos “tantos” luego de una campaña donde se usó artillería de todo tipo.

El programa del Frente Amplio para el gobierno de Montevideo 2020-2025 dice de forma expresa que la nueva intendencia se enfrentará al programa del gobierno nacional. Pero, además, la exministra de Industria expresó a lo largo de su campaña que se debía trabajar desde la comuna para “enfrentar los retrocesos” impuestos por la coalición. Incluso una de sus propuestas más importantes fue la creación de un “plan de emergencia” para aquellas personas que están viviendo una situación de crisis.

La página número tres del documento del Frente Amplio expresa: “El centro para el Frente Amplio son las montevideanas y los montevideanos. Este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la Intendencia de Montevideo los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes”, dice el texto.

Cosse fue consultada por la prensa el domingo en cuanto a este asunto, sobre si pensaba cumplir con esa parte del programa ahora que había ganado la elección.



“El programa de gobierno no se cumple oración por oración. Tiene 53 páginas llenas de propuestas, sobre las cuales hicimos más propuestas. Vamos a hacer un esfuerzo constante para resolver los problemas de la ciudadanía, para eso nos abriremos a colaborar y cooperar con todos. Vamos a enfrentar el retroceso, pero en constante búsqueda de articulación con todos los actores. Tengo confianza en esa articulación por las conversaciones con el presidente y la vicepresidenta”, respondió minutos después de que sus rivales -Laura Raffo por la coalición, y Daniel Martínez y Álvaro Villar por el Frente Amplio- reconocieran su derrota.

Carolina Cosse este miércoles después de su reunión con Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Foto: Estefanía Leal

El presidente de la República consultó a la intendenta electa a qué se refería el programa del Frente con “enfrentar”, y por qué había repetido esta palabra en la conferencia del domingo. Cosse le aclaró que lo que se enfrentarían son “los retrocesos” y además le dijo que espera que puedan lograr un trabajo en conjunto durante los próximos años, algo con lo que el mandatario estuvo de acuerdo.

“Los retrocesos los vamos a enfrentar, y como siempre he dicho, a la vuelta de la página (el programa) habla de hacer esfuerzos por articular con el gobierno nacional. Esto es política y no vamos a estar de acuerdo en todo, no todo es azul. Es política, es seriedad y es lo que acaba de suceder en esta reunión”, contó la intendenta electa.

Destrabar conflicto.

En esa línea fue que ambos acordaron abrir instancias de diálogo para encontrar una solución al diferendo planteado en el proyecto de ley de presupuesto referido a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).



El Poder Ejecutivo plantea en el proyecto de ley de Presupuesto que la gobernanza de la UAM esté en manos del Ministerio de Ganadería y no en las de la Intendencia de Montevideo. El asunto despertó polémica en el cierre de la campaña electoral en la capital, luego que el intendente Christian Di Candia firmara una resolución por la cual, a partir del 14 de octubre, la comuna volverá a asumir la administración de los bienes inmuebles donde está ubicada aquella.

“Hay una buena disposición a rever la situación así que el pálpito que yo tenía se confirmó. Si trabajamos en conjunto para que todos los actores tengan presencia en la UAM, hay un camino de diálogo que puede funcionar”, dijo Cosse mostrando optimismo sobre alcanzar un acuerdo entre ambas partes y actores políticos.

Por otra parte Cosse, comentó que existe la posibilidad de que la intendencia asuma o se proponga un endeudamiento con organismos multilaterales para, por ejemplo, continuar con la construcción de saneamiento. Para ello, el gobierno departamental necesitaría la firma del Poder Ejecutivo y, de acuerdo a Cosse, “hubo un compromiso de que no se trancará” en esa instancia.