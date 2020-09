En primer discurso Cosse apeló a la unidad del FA, dijo que la llamó Lacalle y que mañana se reúne con Vázquez 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 21.30 horas Carolina Cosse habló en la Huella de Seregni, ya como intendenta electa de Montevideo. Pidió un “reconocimiento” para sus compañeros del Frente Amplio que también lucharon por acceder al cargo de intendente, Álvaro Villar y Daniel Martínez, que la escuchaban a corta distancia.

Cosse dijo que había recibido una llamada del presidente, Luis Lacalle Pou, en la que coordinaron una reunión para los próximos días. También habló con la vicepresidenta, Beatriz Argimón. “Son llamadas que me hacen sentir orgullosa de ser uruguaya”, dijo.

“Vamos a desplegar varias acciones al mismo tiempo a partir de mañana. Vamos a hablar con todos los sectores del Frente Amplio para generar un gobierno de todo el Frente Amplio y paritario”, planteó.

La intendenta electa dijo además cuáles serán los focos de su gestión al frente de la Intendencia de Montevideo: limpieza, movilidad y trabajo.

Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar. Foto: Leonardo Mainé.

“Trabajaré con todos los municipios”, comentó en otra línea.

“Quiero agradecer la confianza y a todos los montevideanos por lo que ha sido la jornada de hoy”, dijo.

“¡Viva el Frente Amplio!”, gritó Cosse desde el balcón de la sede del partido cuando salió a saludar a la militancia que la esperaba en la calle.

“Les voy a decir lo que aprendí: ustedes, todas y todos, a lo largo de esta campaña me han hecho sentir a mí la raíz del Frente Amplio”, comentó.

“Cada uno de ustedes (…) me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio”, dijo Cosse. “Y por eso es tan importante la unidad”, sumó.

“Quiero reconocer con ustedes a Daniel y a Álvaro, y a todos los militantes que siempre están ahí, que son el corazón pulsante, latiente, del Frente Amplio”, dijo.

La intendenta electa dijo que "hay que ser genuinos" porque "la solución depende siempre de nosotras y de nosotros".

"Mañana tengo la primera reunión pautada, es con quien fuera el primer intendente frenteamplista de Montevideo", comentó Cosse en alusión al expresidente Tabaré Vázquez. "Le quiero pedir consejo, sí señor, lo digo con orgullo, porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica de Uruguay", dijo.

"Nosotros vamos a gobernar para todos y todas los montevideanos", comentó Cosse.

Cosse mencionó las llamadas que había recibido de Raffo, Lacalle Pou y Argimón. "También quiero decirles que seamos muy maduros. Les quiero agradecer el llamado de Laura Raffo. No, no no no no, porque nosotros vamos a gobernar para todos y todas las montevideanos", dijo ante los abucheos. "Y también quiero agradecer la llamada de la vicepresidenta Beatriz Argimón, no silben, y quiero agradecer la llamada del presidente de la República", dijo.

Deseo éxitos a la Ingeniera @CosseCarolina en su desempeño como Intendenta de Montevideo y que con su gestión mejore la calidad de vida de los Montevideanos y Montevideanas. — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) September 28, 2020

"Tenemos propuestas que vamos a cumplir con todo el Frente Amplio con un gabinete paritario", subrayó Cosse en un discurso en el que hizo énfasis en más de una ocasión a la unidad del partido.

"Ahora a festejar cada uno con su familia, y de vuelta al hogar", finalizó la intendenta electa, que pidió a los militantes que la escuchaban que no se quitaran el tapabocas.

"A retirarnos con respeto, con alegría, vamos a seguir", remató.