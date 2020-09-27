Lacalle dijo que marcha no se compara con la Rural: "Fue una irresponsabilidad", aseguró

MARCHA DE LA DIVERSIDAD

"Le tiramos la cola al león, ¿no? ¿Ta claro? Cuando uno ve la filmación y si ve las fotos notoriamente hubo gente que puso en segundo plano la salud de todos los uruguayos", enfatizó.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a la Marcha de la Diversidad que congregó a centenas de personas en la avenida 18 de Julio y expresó: "Manifestarse está bien, pero con responsabilidad, no hay necesidad, hay que hacer las cosas bien. Obviamente que fue una irresponsabilidad", indicó. Por otra parte indicó que esta marcha no tuvo comparación con otros eventos, por ejemplo la Rural del Prado.

"Los otros eventos tuvieron un protocolo estricto, y me estoy refiriendo a la Rural del Prado. Hubo un protocolo estricto, yo tenía una persona atrás que en el momento en que una persona se me acercaba para sacarse una foto me decía 'tapabocas, alcohol, tapabocas, distanciamiento físico'", indicó. "Se puede hacer una vida medianamente normal, lo llamado nueva normalidad y cumplir con los protocolos, disfrutar la vida de cada uno y cuidar a los uruguayos", dijo.

"Celebrar, manifestarse, criticar, quejarse, pero cuidándose y notoriamente muchos uruguayos no se cuidaron en la marcha", indicó el mandatario y agregó: "Espero que no pase nada, pero todos lo vieron".

Lacalle Pou indicó que no se respetó "lo que está recomendado por el gobierno" y aseguró: "Si zafamos es porque zafamos no más, porque se hizo todo lo posible por estar cercano y se vulneraron todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y del grupo de científicos".

Posteriormente, en rueda de prensa en Canelones después de votar, Lacalle Pou manifestó que le "extrañó" que los periodistas "no le pregunten a quienes participaron de la marcha, que también hoy están en la vuelta votando", aludiendo a los tres candidatos del Frente Amplio, Carolina Cosse, Álvaro Villar y Daniel Martínez. Cosse fue consultada al respecto y prefirió no hacer declaraciones.

"La posibilidad de manifestarse, de mostrar crítica, alegría, orgullo está perfecto y el gobierno lo va a defender siempre. Ahora, hay un bien superior que es la salud de todos los uruguayos", indicó. Consultado sobre si habrá que dar marcha atrás, respondió: "No sé, espero que no, vamos a cruzar todos los dedos".

Consideró que "mucha gente" que fue a la marcha "cumplió con lo que se establece, muchos otros de una manera muy irresponsable. Llama la atención la irresponsabilidad cuando es una marcha que entre otras cosas habla de cuidarnos entre todos, respetar a todos. La primera manera de respetar a todos es cuidarnos. ¿Qué cuesta un tapabocas, qué hace la diferencia estar unos metros más?". Agregó que hay "otras marchas históricas que se hicieron distintas por el momento que estamos viviendo".

"Le tiramos la cola al león, ¿no? ¿Ta claro? Cuando uno ve la filmación y si ve las fotos notoriamente hubo gente que puso en segundo plano la salud de todos los uruguayos. No se fue muy solidario en esa manifestación", enfatizó.



Quien también hizo referencia a la marcha fue José Luis Satdjian, subsecretario del Ministerio de Salud Publica (MSP). "Personalmente me preocupa. Me da una sensación de angustia muy grande" y agregó: "Desde el punto de vista sanitario puede ser un desastre".