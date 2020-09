Satdjian sobre marcha: "Desde el punto de vista sanitario puede ser un desastre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis Satdjian, subsecretario del Ministerio de Salud Publica (MSP), concurrió a votar este domingo sobre las 09:15 horas a un circuito del Prado, donde fue consultado sobre la Marcha de la Diversidad 2020, que convocó a una gran cantidad de personas en el Centro de Montevideo, y respondió: "Personalmente me preocupa. Me da una sensación de angustia muy grande" y agregó: "Desde el punto de vista sanitario puede ser un desastre".

Consultado en rueda de prensa sobre si el MSP evalúa por estas horas aplicar alguna medida, el subsecretario de Salud respondió: "Tenemos todas las opciones sobre la mesa. Estamos evaluando el tema, va a ser una decisión del gobierno". En tanto, no quiso precisar las opciones que se barajan por estas horas, pero remarcó que "el daño ya está hecho" y que en salud "lo más importante es prevenir, que no se realice la aglomeración y que no se realice el eventual contagio".

Satdjian subrayó también que hay que "separar" que un aspecto es el "reclamo y otro tema es el tema de fondo, que es compartible, que todos queremos que no haya discriminación. Todos tenemos que pelear por la tolerancia, el respeto, la empatía. Ahora, la formas son muy importantes".

En ese sentido, valoró que "no fue la correcta" la forma elegida. " Desde el punto de vista sanitario puede ser un desastre. Desde el punto de vista del status del país, puede ser algo sumamente terrible. Creo que no se respetó ningún tipo de recomendación sanitaria, todos vimos y fuimos testigos de lo que fue la aglomeración de personas que allí hubo donde no se respetó ninguna parte de ninguna recomendación, de ningún protocolo, de ninguna exhortación que hizo el gobierno durante todos estos meses".

Consultado sobre si esta Marcha de la Diversidad 2020 puede significar ir varios pasos atrás para Uruguay respecto a la situación del coronavirus, indicó: "Sin dudas, puede ser un punto de inflexión, puede cambiar el status sanitario del país". En tanto, remarcó: "Todavía esto no terminó, todavía estamos luchando contra el coronavirus".

Luego precisó que si en la Marcha estaban portadores de COVID-19 y haya estado esparciendo el virus, "es muy difícil establecer los contactos, el nexo epidemiológico", y señaló que "en el correr de los días veremos si trae consecuencias".

En la misma línea de Satdjian se expresó el ministro de Salud, Daniel Salinas este sábado, que enfatizó que "la violación de las recomendaciones sanitarias realizada por los propios organizadores y que no mereció reparos" y enfatizó que "el derecho a la salud es también un derecho de [email protected]".

El jerarca de Salud también precisó a través de su cuenta de Twitter las medidas sanitarias para ir a votar este domingo y llamó a cumplirlas para "mantener la evolución favorable de nuestro país".