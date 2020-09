Lacalle en primera elección como presidente: "Es rarísimo, no puedo actuar como dirigente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República Luis Lacalle Pou llegó esta mañana poco antes del mediodía al Colegio Guadalupe, en el departamento de Canelones, para votar en las elecciones departamentales.

Luego de votar habló de diferentes temas en rueda de prensa, entre ellos de cómo vivió la jornada electoral en su papel de presidente. "En lo personal es rarísimo. Es la primera vez en mi vida que no puedo actuar de dirigente político y lo asumo como tal, pero es un vacío importante", dijo.

"Las presiones y las tensiones normales hacen que uno quiera de alguna manera abrir parte de la frontera, pero no la podemos macanear", indicó por otra parte en referencia a la temporada turística y adelantó que el objetivo es tener una definición a fines de octubre.

"Hay que afinar muchísimo y además hay que controlar las personas que lleguen por día. Tenemos toda la intención de que haya una temporada que sea lo mejor posible", agregó.

Lacalle Pou indicó que para ir adelante se deben cumplir con los protocolos estrictos que están determinados por las autoridades sanitarias. "Hay que cuidarse", dijo. "Cuando se compara (a la marcha) con otros eventos, como la Rural del Prado por ejemplo, hubo protocolos estrictos con los que se cumplió".

"Acá no se le dijo a nadie no disfrute, no trabaje, no pasee, a nadie", agregó en la misma línea.

Por otra parte indicó que el grupo de asesores y el Ministerio de Salud Pública trabajan para lograr que vuelva el público a los partidos, algo que ya había adelantado semanas atrás.

Momentos antes, al salir de su casa desde Montevideo hacia Canelones, el mandatario habló con la prensa y contó que desayunó en familia, mientras que planea almorzar cordero luego de la votación.

"La responsabilidad de la elección de los intendentes y también la responsabilidad de cuidarnos, hoy nos jugamos un partido importante", indicó el presidente.

Respecto a su agenda indicó que después de votar permanecerá en su casa junto con su familia y agregó que no tiene ninguna cábala pensada para estar jornada.