La Joyería by Hernán Laffitte entregará 230 medallas conmemorativas de la visita del Papa León XIV a Uruguay

La Joyería by Hernán Laffitte donará para que sean entregadas al papa León XIV y a sus acompañantes 230 medallas conmemorativas de la visita del pontífice a Uruguay que comenzará este viernes 6 de noviembre.

María Herrera, integrante de la empresa, explicó a El País que la empresa trabaja hace mucho tiempo con la Iglesia Católica y que ella planteó la idea al sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador de la visita, quien la aceptó inmediatamente.

Herrera dedicó varias semanas a analizar cómo fue el protocolo de entrega de presentes al papa en los nueve viajes que ha realizado desde que es pontífice.

"Quisimos hacer medallas usables, que se puedan poner en un llavero o una pulsera o colgar de una cintita en el auto", explicó.

El resultado son 230 medallas de 3 centímetros de diámetro. 30 están numeradas y serán de plata de 12 gramos. La primera la entregará a León el cardenal Daniel Sturla, máxima jerarquía de la Iglesia Católica uruguaya. El resto serán de metal con baño de plata.

Diseñadores uruguayos evaluaron cinco posibles diseños y trabajaron dos semanas en su elaboración en dos talleres distintos.

En una cara de la medalla se puede ver la imagen de León XIV sonriendo con la mano derecha levantada en gesto de saludo y se lee "Leo PP. XIV" y la otra tiene la frase "Les anuncio una gran alegría. Viaje apostólico a Uruguay", acompañando una representación de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, y del papa.

