La Iglesia Católica calcula que el denominado "legado" de la visita a Uruguay del papa León XIV, que se desarrolló entre el 6 y el 8 de noviembre, rondará los US$ 500.000, y ya tiene decidido qué hará con esos fondos.

Según supo El País, la Iglesia se propone realizar en los próximos días una fuerte campaña de difusión de los números que quedan de la rifa "Una Gran Alegría", puesto que aunque los costos de la visita de León XIV fueron ya cubiertos, todo lo que se recaude con la venta, que continuará hasta el 8 de diciembre, se destinará íntegramente a estas tres iniciativas sociales.

El 50% del remanente irá a la fundación Sophia, que destina recursos a becar a estudiantes liceales de colegios católicos y a niños que asisten a clubes de niños.

El 25% se destinará al Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodhi), que atiende a madres en situación de vulnerabilidad.

Y el 25% restante, irá para el programa Liberados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que procura ayudar a quienes salen del sistema penitenciario.

Papa León XIV en la Plaza San Pedro. Foto: Ettore Ferrari/EFE.

Fuentes vinculadas a la organización de la visita del papa explicaron a El País que los ingresos obtenidos a través de donantes, la colecta nacional hecha en las misas, los aportes de distintas instituciones y la rifa llegaron a US$ 3 millones. Así, quedarían libres entre US$ 400 mil y US$ 500 mil (o incluso un poco más, estiman). De todas formas, los datos finales auditados por Grant Thornton serán divulgados en diciembre.

“Eso es excelente porque si bien siguen aún algunas erogaciones, ajustamos los cinturones y tuvimos suerte con los proveedores. Por eso el gasto real va a rondar los US$ 2,6 millones, lo que va a incrementar el legado”, dijeron las fuentes.

La proyección original de gastos era de US$ 2,7 millones, pero la cifra se logró bajar ya que se obtuvieron otros aportes. Por ejemplo, las remeras que usaron todos los voluntarios que participaron en los eventos en los que estuvo el papa y sus respectivas comidas fueron donadas.

Se emitieron unos 40.000 números de la rifa que tienen un costo de $ 2.000 cada uno y que se puede financiar hasta en 10 cuotas sin recargo. Hasta el momento se vendieron unos 21.500 y se quiere llegar al menos a 22.000 para de esa forma hacer crecer el remanente.

“Se va a hacer un esfuerzo grande porque se podrá ayudar a instituciones que están un poco escondidas”, agregaron las fuentes de la Iglesia Católica

Los premios de la rifa son un apartamento, 10 autos y un viaje a Roma.

Una de los destinatarias del legado será la fundación Sophia que fue creada hace 12 años a instancias del cardenal Daniel Sturla para ayudar a los colegios católicos que atravesaban dificultades por la baja de la matrícula.

Matilde Gil, su directora ejecutiva, y Rossana Supparo, encargada de la búsqueda de recursos, explicaron a El País que la fundación ayuda a los colegios para que se vuelvan sustentables y aseguren aprendizajes de calidad. La institución interviene en 29 colegios (15 en Montevideo y 14 en el interior) y 8 clubes de niños, en los cuales actúa a través de acuerdos con el INAU. La fundación está desarrollando un plan estratégico a cinco años y también colabora con el análisis de eventuales fusiones de colegios y en la asignación de los alumnos cuyos centros de enseñanza cierran a otros.

Sophia, supo El País, destinará íntegramente lo que obtenga del legado del pontífice a la bonificación de una parte de las cuotas que pagan las familias.

En tanto, Ceprodhi fue creado hace 28 años, funciona en un local que la orden salesiana le cedió en comodato en Gerónimo Piccioli 3280, en el barrio Ituzaingó, y tiene como objetivo promover la inclusión socioeconómica de las familias vulnerables y en particular de las mujeres jefas de hogar.

Su directora y fundadora Adriana Abraham, católica practicante, dijo a El País que se sintió inspirada por la visita del pontífice y por su insistencia en la defensa de los niños desde su concepción. Por eso, los fondos que obtenga el centro del legado papal irán para un programa que se llama “Por Venir”.

“Tenemos un país envejecido, Uno de cada tres niños nace en un hogar pobre. Hay 1.000 abortos por mes. ¿No podremos darnos una mano?. Hay que apoyar a las madres, mejorar su autoestima y ayudar a su inclusión económica para que sigan adelante porque muchas veces vienen de contextos de violencia y opresión ”, explicó Abraham.

El centro tiene asistentes sociales, psicólogos y abogados y ofrece una gran variedad de cursos para ayudar a las mujeres con su inserción laboral y a generar emprendimientos productivos.

Conferencia de prensa de representantes de la Iglesia Católica en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El proyecto “Por Venir” incluye acompañamiento profesional con trabajadores sociales, psicólogas, educadoras iniciales, asesoras en lactancia, obstetras, parteras y voluntarias. También da apoyo material con ropa, artículos para bebés, pañales, préstamos gratuitos de coches de bebé, cunas y canastas de alimentos. Además, ofrece el “Círculo de mujeres” para garantizar el apoyo y contención necesarios en las etapas pre y post parto.

“Hemos recibido premios y tenemos a 50 personas trabajando pero no recibimos un centavo del Estado, más allá de que Inefop apoya algunos cursos. Más de 2.000 mujeres pasan cada año por acá. En 28 años hemos apoyado a más de 60.000 personas, 17.000 familias. Somos una organización visible y con estructura, y los resultados se ven. No viene plata de afuera, aunque tenemos muchos voluntarios. Hay que ver la felicidad de esas mujeres…. Una chica egresada del INAU ahora tiene con orgullo cuatro hijos. Otra madre autista es una emprendedora de primer nivel. Los hijos no fueron un obstáculo. Si la madre se levanta, se levanta la familia”, sostuvo Abraham.

La tercera iniciativa que va a recibir dinero es el programa “Liberados” de ACDE. Este comenzó a funcionar en 2024 y apunta a, junto con el Ministerio del Interior y la consultora Manpower, sumar esfuerzos para acompañar a personas que buscan reinsertarse en la sociedad tras cumplir su pena en la cárcel.

Se las apoya en la búsqueda de empleo cuando la persona aún está privada de libertad, fortaleciendo sus vínculos familiares y comunitarios, explicaron a El País Paulo Olascoaga, director ejecutivo de la asociación, y su vicepresidente, Karina Santo.

El trabajo se desarrolla en distintas etapas: comienza mientras la persona aún se encuentra privada de libertad y continúa con un acompañamiento cercano y periódico —durante todo el tiempo que sea necesario— para favorecer una reinserción sostenible. Hasta el momento han participado en el programa unas 50 personas que han recibido acompañamiento de sus 100 voluntarios.

Papa León XIV en la histórica y multitudinaria santa misa Florida este domingo 8 de noviembre de 2026, día de la Virgen de los Treinta y Tres. Foto: Ignacio Sánchez.

“Todos los días salen entre 26 y 30 personas de las cárceles. El 80% sale con problemas de adicción. El 70%, reincide. El 50% son analfabetos. Por eso realizamos una tarea de concientización en las empresas para que los contraten y trabajamos con quienes están por salir tratando de mejorar sus habilidades digitales, que tengan tratamientos para sus adicciones y acompañamiento psicológico para que puedan lograr luego insertarse de una manera sustentable“, dijo Olascoaga.

“Hay que hacerlo por compasión, pero también porque si nos los contratamos nosotros los contrata el narco”, sostuvo Santo.

“El Estado no puede solo. No está pudiendo. Hay que buscar sinergias porque hay muchas necesidades”, concluyó Olascoaga, y anunció que el plan también va a llegar a establecimientos penitenciarios femeninos.