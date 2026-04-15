La apuesta millonaria de Canelones para erradicar basurales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro

Dos horas después de que El País publicara la desesperada situación de los vecinos del barrio El Palmar, en Ciudad de la Costa, la imagen cambió por completo. Camiones de la Intendencia de Canelones se aproximaron a la calle De la Esperanza para limpiar las montañas de residuos, entre ellos ramas, objetos electrónicos, comida y electrodomésticos. La calle quedó limpia y los vecinos agradecidos. Pero la fotografía duró menos de dos días.

“Mucha de esa basura la están tirando desde comercios. Las cajas, la fruta y los envases… Por el volumen que han descartado evidentemente es de un almacén o una rotisería”, comenta a El País Juan, el vecino que denunció el problema.

Basura y podas acumuladas en calles del barrio El Palmar en Ciudad de la Costa Foto: El País

Basural en barrio El Palmar días después de que la Intendencia lo limpiara Foto: El País

Un problema de años: los basurales endémicos

“Solo limpiar no es suficiente. Cuando detectamos el comportamiento de lanzar residuos en determinados espacios, se sabe que vuelve continuamente”, comenta en diálogo con El País Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones.

González detalla que un basural “es un lugar donde se acumulan ramas, escombros, electrodomésticos rotos y residuos de pequeños y medianos comercios. No es basura de una familia”.

Mientras González analiza las características de los basurales en Ciudad de la Costa y parte de la Costa de Oro, un equipo de la Intendencia junto con Bomberos limpian la calle Venus –entre Ruta Interbalnearia y Av. Costanera–, en Neptunia.

Entre los restos hay grandes cantidades de poda de árboles, electrodomésticos rotos, escombros y envases plásticos. Y al ingreso de la calle, una pancarta vecinal que reza: “Ni fraccionamiento, ni basural. Reserva natural”.

Basural en la calle Venus, en Neptunia, Costa de Oro Foto: Leonardo Mainé

Equipo de Bomberos ayudando en el control de quema de poda en basural de Neptunia Foto: Leonardo Mainé

Camión de la Intendencia de Canleones limpiando el basural sobre la calle Venus en Neptunia Foto: Leonardo Mainé

Según explica el director de gestión ambiental, en la mayoría de los casos las pequeñas y medianas empresas "contratan a empresas que se encargan de gestionar residuos y no tienen garantía de que estas personas se deshagan de la basura en los sitios de disposición final".

Consultado por el motivo que lleva a que estas empresas de gestión de residuos opten por deshacerse de la basura en calles en lugar de los sitios dispuestos por la Intendencia, González reconoció que "se trata de abaratar costos". Para residuos de gran porte, el costo oscila entre 1 UR ($ 1.914) y 2,5 UR ($ 4.786) por tonelada.

En tanto, también apuntó a que "hay componentes sociológicos". "Por lo general los basurales se generan en lugares ocultos, zonas periféricas y calles poco transitadas. el problema sigue siendo el origen de la basura".

La Intendencia de Canelones tiene mapeados unos 40 basurales endémicos solo en Ciudad de la Costa y parte de la Costa de Oro.

Mapa de basurales en Ciudad de la Costa Foto: Intendencia de Canelones

La apuesta millonaria de la Intendencia de Canelones para erradicar los basurales

"Estamos convencidos de que no hay una sola acción para combatir los basurales", explica el director de Gestión Ambiental a El País. Por esta razón, la Intendencia la comenzó en enero a implementar gradualmente una serie de medidas que implican el monitoreo, la educación y la limpieza, así como también la aplicación de la Ley de Faltas —en algunos casos— o las exoneraciones, en otros.

"Vamos a colocar, en un principio, 15 cámaras de videovigilancia con sistema antirrobos para monitorear de manera permanente" algunos de los basurales identificados, explica el jerarca. Esto llevaría a poder identificar a aquellas personas que lanzan residuos en zonas que no están dispuestas para ello y se iniciará un proceso de multas e intimaciones. "El objetivo no es multar, sino regular los residuos y eliminar los basurales", enfatiza.

Por otra parte, se habilitará una línea de denuncias ambientales, a través de la cual se podrán publicar videos donde se identifiquen las matrículas de los vehículos que lanzan esta basura, siempre bajo el sistema de protección de datos para los denunciantes.

Cámaras con sistema antirrobos que se instalarán en los basurales Foto: gentileza Intendencia de Canelones

Otra de las medidas que ya se comenzó a implementar es la fiscalización de las pequeñas empresas "para que declaren cuánto recolectan y cuánto llevan a disposición final". Esto permitirá a la Intendencia evaluar si se puede "exonerar por un tiempo" el costo del desecho de residuos para estos comercios.

Este jueves, en tanto, habrá una reunión para evaluar los costos para las empresas medianas.

En el caso de las podas, habrá una importante inversión para 2026-2027 a fin de aumentar los puntos verdes de recolección y adquirir nuevo equipamiento, como chipeadoras industriales, camiones, luces, cámaras y cartelería de señalización. Se estima que la inversión total para este proyecto es de US$ 4,5 millones.

También se dispondrá, antes de fin de año, un trabajo en conjunto con todos los alcaldes de la costa para establecer un registro y regulación de empresas de jardinería. "Vamos a generar un sistema de incentivos para que puedan acceder de forma más fácil a los puntos verdes y que sean identificados como colaboradores activos en la tarea de mantener limpias las calles de residuos".

Además, se apelará a la colaboración de los vecinos. Comenzará un programa de educación ambiental para que los propios residentes mantengan los espacios libres de basura y se formará a colectivos para trabajar con chipeadoras de ramas de pequeño porte.

"Por supuesto vamos a seguir limpiando. Porque no es lo mismo recoger 10 toneladas de basura que una. Pero esperamos que todas estas medidas aplicadas puedan tener un rápido efecto", sentenció el jerarca de la Intendencia.