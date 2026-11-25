La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un fallo este 12 de noviembre en el que cuestionó la actuación del exintendente blanco de Lavalleja Mario García por una situación ocurrida al inicio del período pasado. Con la firma de los dos directores oficialistas —y el explícito rechazo del representante de la oposición en este organismo, el nacionalista Luis Calabria— la junta anticorrupción entendió que el dirigente blanco incurrió en un "apartamiento integral de las normas de conducta que rigen la función pública", de acuerdo a la resolución a la que accedió El País con fuentes departamentales.

Esa resolución contradice en todos sus términos a la que había emitido la propia Jutep en 2021 —cuando el Frente Amplio era minoría—, ya que en aquel momento el directorio del organismo había concluido que no había "reproches legales" para hacer al intendente, cuyo hermano había sido contratado por la comuna —durante la transición con Adriana Peña— y luego recibido una compensación salarial dispuesta por Mario ya en funciones, pues Arial García había sido trasladado a la Dirección de Descentralización.

Independientemente a este pronunciamiento, tiempo después la junta recibió una nueva denuncia sobre los mismos hechos, por lo que la Asesoría Letrada del organismo recomendó ahora al actual directorio que, por versar sobre lo mismo y contarse ya con un pronunciamiento de archivo, la respuesta debía ser la misma: archivar las actuaciones.

Pero la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti afirmaron que aquel pronunciamiento adoleció "de un sesgo interpretativo restrictivo, al limitar el análisis a la inexistencia de subordinación jerárquica lineal inmediata". "La función de control de esta junta —agregaron— exige evaluar el bloque de constitucionalidad y legalidad en su conjunto, resultando inadmisible validar administrativamente la adjudicación de partidas y traslados que carecen de soporte técnico básico y cuyo único elemento distintivo es el vínculo filial con la máxima autoridad ordenadora".

Por eso, además de considerar un general apartamiento de las normas de la función pública, la resolución también concluyó que García "incurrió en violación a los principios de Legalidad (Art. 7°), Motivación del Acto (Art. 9°), Probidad (Art. 11), Imparcialidad (Art. 18) e Implicancias (Art. 19) de la Ley N° 19.823, al haber intervenido y ordenado de forma arbitraria actos administrativos y beneficios económicos directos en favor de su hermano". Y añaden que "la reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas sin fundamentación legal (Art. 114 del TOCAF) constituye una práctica reñida con la transparencia, la buena administración financiera y la ética pública".

Consultado al respecto, y por su votación discorde, Calabria dijo a El País que rechazó la decisión de la mayoría oficialista precisamente porque "ya existía un pronunciamiento de la junta de 2021 sobre el mismo punto" y porque otra vez se desconoció a la Asesoría Letrada.

Calabria señaló además que dejó constancia en actas que hubo documentación que Ferraris había incorporado en 2024 —cuando la frenteamplista era directora por la oposición— que no aportaba "hechos nuevos".

“No advierto en lo resuelto por la mayoría la identificación de hechos nuevos que habiliten reabrir lo resuelto por la Jutep en 2021 ni a desoír la recomendación de la Asesoría Letrada”, remarcó.

La mayoría oficialista ya se había apartado de lo que aconsejaba el equipo jurídico interno el 6 de noviembre del año pasado, cuando Ferraris y Asti firmaron una resolución que determinó que no había "incompatibildiad" en el hecho de que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, trabajara en ese momento en varias instituciones privadas mientras estaba al frente del prestador estatal. La Asesoría Letrada entendió exactamente lo contrario, y Calabria fundamentó su postura contraria en eso mismo.