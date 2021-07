Investigadora sobre Fenapes: directora de Secundaria cargó contra exconsejeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo cierto es que ninguno actúa pensando en los chiquilines”, concluyó en el Parlamento la directora de Secundaria, Jenifer Cherro. Habló en general, pero en realidad se refería a las anteriores autoridades educativas y al aval dado a la justificación irregular de horas a dirigentes de Fenapes.

Las consideraciones de Cherro, durante su comparecencia a la comisión investigadora del pasado lunes, no cayeron nada bien en los integrantes del Frente Amplio que le pidieron “no explayarse” en “opiniones personales”, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Cherro cuestionó directamente a los anteriores integrantes del Consejo: Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy. “A mí, cuando algo me excede, como autoridad, hago la consulta al Codicen”, añadió sobre la decisión de justificar las faltas de sindicalistas por el artículo 70-10 de Secundaria y un supuesto convenio al parecer inexistente.

Y, en la misma línea de razonamiento, prosiguió: “En este caso, hoy día, a mí me corresponde hablar con el presidente del Codicen, Robert Silva. Entonces, lo llamo, le hago el planteo y le pregunto: ‘¿Hay algún convenio nuevo del cual yo esté en desconocimiento?’”.



Cherro dijo “no entender” por qué sabiendo que el secretario general de Fenapes, José Olivera, admitió -en una bipartita- que el convenio no existía, “no se hace la consulta pertinente al Consejo Directivo Central para salir de esa duda”.

Según la actual directora de Secundaria, quizá la consulta no se realizó “porque ya se sabía que Wilson Netto (expresidente de la ANEP) no estaba de acuerdo con ese proceder”. “En el campo de las suposiciones puedo suponer muchas cosas. La consejera Jaureguy que llegó electa por los docentes desde el punto de vista sindical y Landoni parece estar allí como mediando entre diversas posiciones, tratando de que las cosas se resuelvan”, señaló.

“Lo cierto es que ninguno actúa pensando en los chiquilines. Yo creo que la base de mi accionar es pensar en los muchachos, en los estudiantes”, afirmó. Y sostuvo que le “choca” que no se hayan dictado las horas por parte del profesor Marcel Slamovitz a los estudiantes del liceo N° 1 de San José.



Dirigiéndose al presidente de la comisión, el blanco Alfonso Lereté, el diputado socialista Enzo Malán pidió la palabra para cuestionar la exposición de Cherro. “Quiero pedir al presidente si puede hacer que la invitada se remita concretamente a la pregunta que hace el diputado y no se explaye en opiniones personales y demás, porque me parece que eso no tiene sentido”. Pero Cherro prosiguió con sus críticas: “Entonces, si yo sé que un hecho que estoy haciendo es incorrecto y no tomo la medida correspondiente, estoy ante una cuestión extralegal”.

“Si ustedes leen las actas, el contenido, los tonos y las reacciones que se dan muchas veces, uno se queda preocupado por las maneras en que se manejaban en sus diálogos”, afirmó en relación a algunas de las consideraciones de los exconsejeros. Por ejemplo, cuando Landoni opinó en una reunión del Consejo que no debería trascender la información sobre las inasistencias de docentes y se debía “protegerlos” para que no fueran sometidos “al escarnio público”.



De acuerdo a Cherro, con su conducta Landoni “no defiende el derecho a la educación de los estudiantes, que fueron los que se quedaron, a la postre, sin clase”. Además consideró que tampoco ampara “a los buenos docentes” que iban a trabajar todos los días y no faltaban por sobre la licencia sindical.

Reunión de la comisión investigadora por horas irregularidades en Fenapes. Foto: Leonardo Mainé

“A mí me produce mucho pesar el hecho de que no se proteja ni las trayectorias de los chiquilines, quedándose sin clase sistemáticamente, ni tampoco la imagen de los docentes, de los buenos docentes”, cuestionó. Cherro calificó el accionar del exconsejero de “incorrecto” y “apartado de las normas”. En ese marco subrayó: “deberán hacerse responsables”.