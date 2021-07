Investigadora por Fenapes: presentan pruebas de más licencias irregulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ambiente estaba tenso desde el principio en la investigadora por la justificación irregular de horas a Fenapes, lo que obligó incluso a hacer un cuarto intermedio. Es que la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, llevó al Parlamento más certificados -avalados por el gremio- y presentados por profesores para obtener horas sindicales irregulares.

La información, obtenida a partir de un pedido que hizo Cherro a directores de liceos, confirmó que más profesores hicieron uso de los certificados firmados por autoridades de Fenapes. Según la coalición, esto prueba que ya no se trata solo del caso del dirigente sindical Marcel Slamovitz.



Concretamente aparecieron tres profesores en la situación de Slamovitz, dijo a El País el presidente de la comisión investigadora, Alfonso Lereté. Uno de ellos es del liceo de Villa Rodríguez, en San José. “Esto confirma que no es un hecho aislado”, afirmó el nacionalista.



“Empezaron a llegar certificados de otros liceos”, dijo a El País el diputado y denunciante Felipe Schipani. Solo el dirigente Mario Bango presentó 28 certificados desde el año 2015 en el liceo de Villa Rodríguez. Además, hay otros casos en un liceo del Cerro.

En tanto, en la investigadora Cherro también indicó que en el liceo 1 de San José “desaparecieron” constancias del año 2017, de la letra M a la Z.



A su vez, la jerarca llevó un documento de la sala de directores y subdirectores de San José -que data del 11 de julio de 2017 y está dirigida al inspector del departamento en ese momento- donde se informaba que “en todos los liceos se ha registrado la presentación por parte de docentes afiliados a Fenapes de constancias de haber concurrido a diversos eventos” y se solicitaba la justificación por el artículo 70-10 o 70-13 del estatuto, “de acuerdo a un convenio firmado”. Allí se nombra: congresos, conferencias y Asamblea General de Delegados (AGD) de Fenapes.



En la nota, a la que tuvo acceso El País, los directores y subdirectores dieron cuenta que desconocían el contenido de dicho convenio y tampoco recibieron “información oficial por correspondencia o web”. Por esto, pidieron al inspector que estableciera “por escrito” si las AGD estaban amparadas en el artículo 70-10.



Tensión política.

Desde antes de que comenzara la reunión de la investigadora se vivieron momentos incómodos. En sala estaban los diputados frenteamplistas Nicolás Lorenzo y Gustavo Guerrero, ambos integrantes de la Comisión de Educación, que debieron retirarse a pedido de la secretaría porque no integran el ámbito y estaban impedidos de participar.

A su vez, Lereté solicitó un cuarto intermedio a las tres horas de reunión para aliviar tensiones y “bajar la pelota”. Esto, porque los diputados del Frente Amplio insistían en una misma pregunta en varias oportunidades. A lo que los diputados de la coalición Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y Gustavo Zubía (Partido Colorado) decidieron intervenir. La interrogante que el FA reiteró varias veces fue: “¿Si el Consejo de Secundaria podía sancionar en función del uso del artículo 70-10?”.



El FA cuestionó el pedido de Cherro a directores de liceos para que enviaran los certificados (por el artículo 70-10) que presentaron docentes, desde el 2015 al 2021. La titular de Secundaria respondió que pretendía la máxima “transparencia”. “En ningún momento se puede emplear el artículo como licencia sindical”, aseguró Cherro.

Además, adelantó que planteará el miércoles próximo en el Codicen, que el organismo se encargue de zanjar la discusión sobre el uso del artículo 70-10. En tanto, opinó que las autoridades anteriores de Secundaria no debieron aceptar los certificados. “Yo no quiero que me pase lo mismo”, dijo.