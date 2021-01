Instituto Butantan dice que Uruguay acordó compra de vacunas directo con Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Instituto Butantan (Brasil) afirmó este viernes a El País en una conferencia de prensa virtual organizada por el gobierno del estado de San Pablo que Uruguay acordó la compra de vacunas a la farmacéutica china Sinovac de manera directa con la compañía del gigante asiático.

El director del Butantan -que tiene una alianza con el laboratorio chino para desarrollar y producir la vacuna, y que funciona como intermediario para la venta de las dosis en la región-, Dimas Covas, comentó en esta conferencia de prensa en la tarde de hoy: "Vamos a continuar haciendo esa intermediación, algunos países consiguieron en estos días una interlocución directa con Sinovac para el abastecimiento inmediato, como fue el caso de Uruguay y Colombia".

El País participó de la conferencia y consultó acerca del estado de las negociaciones del Butantan con otros países de América Latina para proveer la vacuna. “Esas negociaciones continúan a todo vapor, son siempre hechas de forma tripartita, el pedido del país discutido con Butantan junto con Sinovac”, dijo Covas, quien agregó: “En este momento tenemos una señal muy positiva de Sinovac, de liberación de 500.000 dosis, excluyendo Uruguay y Colombia, que están negociando directamente con Sinovac, obviamente con la participación de Butantan”. Chile también fue mencionado como uno de los países que negoció directamente con el laboratorio chino.

Consultado por @OscarVilas (El País), Dimas Covas (Inst. Butantan) habla sobre negociaciones con el resto de Latinoamérica: "Tenemos una señal muy positiva de Sinovac, de liberación de 500.000 dosis, excluyendo a Uruguay y Colombia, que están negociando directamente con Sinovac" pic.twitter.com/r7UDOcJAIN — EL PAÍS (@elpaisuy) January 29, 2021

El acuerdo que anunció días atrás el presidente Luis Lacalle Pou para comprar 1.750.000 de dosis de la farmacéutica china despertó preguntas cuando el miércoles de esta semana el programa No Toquen Nada de Del Sol FM informó que desde el Butantan sostenían que Uruguay no había cerrado el negocio con ellos por las dosis.

#Ahora 🔴:Dimas Covas, titular del Instituto Butantan: "Vamos a continuar haciendo esa intermediación, algunos países consiguieron en estos días una intermediación directa con Sinovac para el proporcionamiento inmediato como fue el caso de Uruguay y Colombia" pic.twitter.com/EPSi6OxVNp — EL PAÍS (@elpaisuy) January 29, 2021

Ese mismo día, en conferencia de prensa, el mandatario fue consultado al respecto y respondió: “Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado… No vamos a iniciar una batalla judicial por representaciones. Nosotros sabemos que tal empresa tiene la autorización a tal laboratorio para venderle a Uruguay”.

Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Álvaro Delgado en conferencia de prensa el miércoles de esta semana. Foto: Marcelo Bonjour - Archivo El País

Este viernes, en tanto, Sinovac anunció a través de un comunicado que se falsificaron y usaron ilegalmente documentos de autorización.



"Recientemente hemos observado que algunas empresas e individuos falsificaron y utilizaron ilegalmente documentos de autorización de Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Beijing") o Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ("Sinovac Life Sciences"), dos subsidiarias de Sinovac. Biotech Ltd. (“Sinovac”", informó la empresa.

Fuentes del Ejecutivo dijeron a El País tras la divulgación de este comunicado que estaban al tanto de esta competencia por la representación y que "Uruguay cuenta con el apoyo de Sinovac para recibir en el menor plazo posible 1.750.000 vacunas, tal cual lo acordado".