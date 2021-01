Sinovac dijo que se falsificaron documentos de autorización para distribuir vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa china Sinovac, que se encarga actualmente de la fabricación de vacunas contra el coronavirus y con la que Uruguay tiene un acuerdo para acceder a las dosis, anunció a través de un comunicado que se falsificaron y usaron ilegalmente documentos de autorización.

"Recientemente hemos observado que algunas empresas e individuos falsificaron y utilizaron ilegalmente documentos de autorización de Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Beijing") o Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ("Sinovac Life Sciences"), dos subsidiarias de Sinovac. Biotech Ltd. (“Sinovac”", informó la empresa.

Según el comunicado, la falsificación consiste en informar que Sinovac Beijing o Sinovac Life Sciences los autorizaron para ser distribuidores de la vacuna contra el COVID-19, denominada CoronaVac y los demás productos de vacunas en los mercados fuera de China.

Es por este motivo que la empresa aclaró que la vacuna CoronaVac es desarrollada, fabricada y distribuida por Sinovac Life Sciences, mientras que Sinovac Beijing no participa en la distribución de la vacuna fuera de China.

"Ni Sinovac ni ninguna de sus subsidiarias han firmado nunca una carta de autorización o documentos similares para ninguna empresa o individuo dentro de China para autorizarlos a distribuir la vacuna Covid-19 CoronaVac® fuera de China", sentenció la empresa.

En base a esta información, la empresa reiteró que "sin firmar contratos por escrito" directamente con la compañía, "ninguna entidad o individuo puede sostener que está autorizado para participar en la venta, distribución u otras actividades de marketing o promoción relacionadas con cualquiera de los productos de vacunas de Sinovac".

"Con respecto a las actividades ilegales de falsificación y fraude de documentos como se mencionó, nos reservamos todos los derechos de tomar acciones, incluidas acciones legales, para buscar reparaciones y perseguir responsabilidades.", finalizó.

Sinovac es una de las dos empresas con las que Uruguay realizó un acuerdo para poder acceder a la vacuna contra el coronavirus, según aseguró el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia. Puntualmente con el laboratorio chino, se resolvió una compra de 1.750.000 dosis, con una primera llegada de 200.000 para iniciar el plan de vacunación, dijo.

"Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado… No vamos a iniciar una batalla judicial por representaciones. Nosotros sabemos que tal empresa tiene la autorización a tal laboratorio para venderle a Uruguay", señaló.