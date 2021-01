Diputado envió notas a Pfizer y Sinovac para que levantan cláusulas de confidencialidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos envió ayer jueves dos notas a las empresas de Pfizer y Sinovac, con las que Uruguay hizo acuerdos para acceder a las vacunas contra el coronavirus, para solicitar que se autorice al Gobierno a excluir las cláusulas de confidencialidad.

El anuncio sobre el envío de los mensajes fue realizado por el propio legislador a través de su cuenta de Twitter, en donde indicó que la información que se solicitó puntualmente refiere a "las cantidades (de vacunas), los plaazos de entrega y precios en la compra", expresó.

En la misma línea aseguró que tanto en Costa Rica como en Panamá "ya han publicado los precios".

El pedido de Olmos se da en el marco de un comunicado emitido por Sinovac, en el que asegura que se detectó que "algunas empresas e individuos falsificaron y utilizaron ilegalmente documentos de autorización de Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Beijing") o Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ("Sinovac Life Sciences"), dos subsidiarias de Sinovac".

Durante la conferencia de prensa realizada para anunciar sobre la apertura parcial de fronteras, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado respecto al acuerdo realizado entre Uruguay y Sinovac.

"“Tengo por costumbre cuando me relaciono con una persona o corporación la buena fe de las partes. El sábado dijimos lo que habíamos negociado, y hoy sabemos exactamente lo mismo (…) Hay una guerra comercial impresionante. Además, cada país quiere que le llegue la mayor cantidad de dosis con el menor tiempo posible”, sostuvo.

En concreto sobre las vacunas del laboratorio chino, el mandatario precisó: “Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado… No vamos a iniciar una batalla judicial por representaciones. Nosotros sabemos que tal empresa tiene la autorización a tal laboratorio para venderle a Uruguay”, señaló.

Las declaraciones del mandatario llegaron luego de que el programa de radio No toquen nada, de la emisora Del Sol, informó que Dimas Covas, director del Instituto Butantan de Brasil, que es el intermediario de Sinovac en América Latina, había declarado que el acuerdo con Uruguay no estaba cerrado.