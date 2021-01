Lacalle Pou anunció que Uruguay vuelve al cierre parcial de fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva que se realizó en la tarde de este miércoles en la que, entre otros, anunció la decisión de volver al cierre parcial de fronteras vigente hasta el 20 de diciembre.

El gabinete realizó esta tarde una “evaluación de las medidas tomadas en los últimos tiempos", dijo el mandatario.

"Era pertinente reunir al Consejo de Ministros para evaluar la continuidad o no de las medidas", agregó el presidente, quien dijo que en las últimas semanas no se llegó a la cantidad de "casos previstos" de COVID-19.

Por este motivo, agregó el presidente, se decidió volver a partir de febrero a la situación que había el 20 de diciembre de cierre parcial de fronteras, con lo que se permite de nuevo el ingreso de uruguayos, residentes en el país y algunas otras excepciones. El país ha endurecido el cierre de fronteras desde el 21 de diciembre, y el plazo se extiende hasta el 31 de enero.

"Va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública" junto a otras carteras en las fronteras, dijo, y anunció un "fortalecimiento" para controlar que se cumplan las cuarentenas. ​

"Estamos entrando al área grande, casi el área chica", respondió el mandatario en referencia a las negociaciones con otros laboratorios -más allá de Pfizer y Sinovac, cuyas dosis ya están acordadas- para comprar vacunas. Se trata de tres farmacéuticas más, dijo.

Por otro lado, dijo que se hizo un "acuerdo con un representante autorizado por Sinovac", en referencia a las negociaciones con el laboratorio chino. "No vamos a ingresar en una batalla comercial por representación", dijo.

"Lo que nosotros tenemos escrito es que tal empresa tiene la autorización de tal laboratorio para venderle a Uruguay, explícitamente, por eso lo de la buena fe entre las partes", agregó el mandatario.

Ante la pregunta de si se estudia divulgar los contratos firmados con las farmacéuticas, respondió: "La opción era firmar un contrato con confidencialidad o no tener vacunas". "La decisión para mi era meridianamente clara y nos hacemos responsables de lo que firmamos", agregó.

Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Álvaro Delgado en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour.

Consultado acerca de los comentarios del embajador ruso -quien días atrás visitó la Torre Ejecutiva y habló sobre el ofrecimiento de su país de la vacuna Sputnik V y de la posibilidad de que se produzca localmente-, Lacalle Pou dijo que los dichos del diplomático le corresponden a él.

Por otro lado, dijo que "vacunarse es una muy buena cosa", pero planteó que seguirá siendo voluntaria la inmunización. "Es una libertad solidaria. No es solo para mí, sino para el resto de la sociedad. Somos partícipes de una sociedad", dijo. En este sentido, agregó que "el mundo va a ir" hacia un "pasaporte sanitario para muchísimas cosas". "Es más, puede pasar dentro de nuestro país", añadió.

Habrá una campaña "de información" acerca de la vacuna y de las "bondades de vacunarse", indicó el mandatario.

"Me parece que el uruguayo va a ir a vacunarse", afirmó Lacalle Pou.

El presidente también se refirió a uno de los planteos que surgieron en las últimas semanas de reducir la movilidad frente a la evolución de los casos. "¿A qué se refieren? No he escuchado a nadie dónde quieren reducir la movilidad. ¿Qué es, cuarentena obligatoria? Bueno, ya saben que no. ¿Que la gente no vaya a laburar? Bueno, ya hay medidas de teletrabajo para mayores. ¿Más quieren reducir la movilidad? Al fin y al cabo esto es un cuidado personal. Hay que entrar al área chica y decir, ¿qué es lo que se está proponiendo por reducir la movilidad?".



"Asistir a la playa, a un parque, a una plaza está recomendado. Ni siquiera que esté en signo de interrogación, en duda, está recomendado porque a la gente le hace bien porque hay una enfermedad que está en la vuelta, que todavía no sabemos valorar cuál es que es la enfermedad mental, el estrés que ha generado todo este tema, la angustia. Gente que pasa todo el día en la casa tiene que tener el derecho a salir, y más si se cuida".



Luego, aludiendo a la oposición, que ha intensificado su crítica al gobierno en el último tiempo, señaló: "Quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi, Henry Cohen (coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario) vamos a no politizar la pandemia, porque ahí seguro, seguro, que entre otras cosas malas que tiene, que es la división, es el aumento del problema".

