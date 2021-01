Radi habló sobre la evolución de la pandemia, las vacunas y si Uruguay podría producirlas a futuro

El coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, habló en la tarde de este lunes sobre la evolución del virus en el país, las vacunas que obtendrá Uruguay y si se podría o no producir vacunas a nivel local.

En diálogo con "Más temprano que tarde" (El Espectador), el experto señaló que actualmente "estamos en una etapa de transmisión comunitaria que no está en el nivel más alto", sino en el tercer escalón de cuatro, de acuerdo a la escala de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Indicó que el crecimiento exponencial "paró", y si bien se está en "una situación de meseta", se está "mirando con lupa porque son épocas que hay varias variables que confluyen, donde no tenemos muy claro si esto está llegando a un valor a partir del cual puede empezar a haber un descenso o por si por el contrario es una estabilización transitoria".

"Si mantenemos este escalón (800 casos) o empieza a bajar, la situación está sobrecargada, pero no en extremo. Si a partir de este escalón los casos vuelven a aumentar ahí la preocupación va a ser importante", dijo el coordinador del GACH.

"No es la situación de ahora en función de los datos que se están observando en la última semana, 10 días, pero como estamos en un escalón alto, cualquier aumento a partir del escalón alto, rápidamente los 800 casos se transforman en 1.200, 1.500, 2.000 y a partir de esos valores sí el sistema se sometería a un estrés muy importante en lapsos que pueden estar entre cuatro a ocho semanas, dependiendo de la velocidad del crecimiento", indicó Radi.

Respecto a la llegada de las vacunas a Uruguay, anunciada por el gobierno días atrás, dijo que el plan de vacunación "es muy serio". Contó que se enteraron a través de los medios que el Poder Ejecutivo había cerrado un acuerdo para obtener las dosis de Pfizer y Sinovac, "desconociendo nosotros cuáles son las negociaciones internas del gobierno", dijo.

Radi indicó sobre ambas vacunas: "Desde el punto de vista técnico y científico estamos conformes".

De todos modos, el experto precisó que las vacunas "constituyen herramientas para el control de la epidemia, pero no son una varita mágica y no van a generar protección comunitaria en forma instantánea".

La protección a nivel comunitario "lleva muchos meses y todavía no tenemos claro cuán rápido se va a producir el impacto en la disminución del número de contagios, ni tampoco en qué momento vamos a poder empezar a relajar las medidas de distanciamiento físico, tapabocas, etcétera".

"Si empieza la vacunación y hay un aflojamiento de medidas, puede llegar a haber hasta un rebrote en un proceso de vacunación", advirtió.

"Para que paremos la transmisión, los estudios académicos varían, pero se necesita un piso no menor al 50% de la población vacunada para poder empezar a lograr la inmunidad de rebaño. Si uno llegara al 70% sería ideal", añadió.

Vacuna de Pfizer

Radi indicó que esta vacuna tiene una "tecnología muy moderna", que "abre una nueva era en la vacunología mundial". Agregó que es "muy eficaz, es más cara, tiene requerimientos logísticos mucho más exigentes".



"Si bien los efectos adversos agudos son raros, su seguridad a largo plazo -si bien todos estimamos es muy alta- la verdad es que no la conocemos del todo porque no ha pasado el tiempo suficiente. De todos modos, no se esperan efectos adversos significativos o frecuentes en el largo plazo. Lo único que va a definir eso es el paso del tiempo. La bola de cristal no la tiene nadie, y menos los científicos", agregó.