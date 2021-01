IMM hará anuncios tras informe “parcial” del MSP sobre circulación del virus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta Carolina Cosse convocó para hoy al mediodía al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), para analizar la respuesta a su carta que le envió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y resolver nuevas medidas. Cosse dijo que parte de la información que requirió sobre el avance de la pandemia no le fue entregada. Y opinó que el gobierno debería tomar “medidas contracíclicas”, sugiriendo “considerar seriamente un salario básico temporal”.

Entre los anuncios que se harán hoy, se encuentra la exoneración del impuesto de veredas a bares y restaurantes. Los que no solicitaron hasta ahora la habilitación, tendrán una exoneración del 50%.

“Dentro de las competencias del gobierno de Montevideo, lo que nosotros podemos hacer es el Plan de Emergencia, mitigar -como hicimos- dándoles más espacio a bares y restaurantes, ampliar los horarios de las policlínicas municipales. Nosotros tenemos que ver nuestras competencias, pero creo que hacen falta medidas nuevas para obtener resultados diferentes. No lo pienso yo sola, en todo el mundo se están dejando de lado temas fiscales en pos de entender la situación”, destacó.

“La intendencia decidió no tomar una definición hasta no convocar al Comité de Emergencia. Le pedimos una serie de informaciones al Ministerio de Salud Pública, llegaron ayer (martes) de noche, a última hora. Estamos estudiando la respuesta. Junto con el ministerio y los integrantes del Comité de Emergencia, vamos a analizar la información que hay en esa carta. Hoy estamos tratando de recolectar otras informaciones que no vimos en esa respuesta”, agregó Cosse.

La semana pasada la intendenta le solicitó a Salinas más información para acatar el pedido que hizo la Presidencia de la República de extender el horario de cierre de los locales gastronómicos hasta las 2 de la madrugada. Cosse resolvió, mientras tanto, que en Montevideo continúen cerrando a la medianoche.

La intendenta dijo ayer que en la respuesta del MSP se admite que “hay circulación comunitaria (del virus) en Montevideo”. “Eso es algo que está oficialmente dicho; estamos viendo algunas cuestiones para complementar, información que no llegó”, indicó.

Consultada sobre si coincide con la exhortación del ministerio a quienes retornan de sus vacaciones, para que guarden al menos 10 días de cuarentena, Cosse señaló: “El ministerio es la autoridad sanitaria. Lo dije desde el día uno y siempre lo voy a decir. Lo que el Ministerio de Salud recomienda, es así”.

Actividades en playas.

El próximo lunes 18 de enero comenzará el programa de actividades de verano en Montevideo, con 80 propuestas en distintos lugares que incluyen tanto playas como plazas y parques, informó a El País el director de la Secretaría de Deportes de la IMM, Marcelo Signorelli.



“Todos saben que este programa de verano es un bastión de la Secretaría de Deportes, que incluye a personas mayores, con discapacidad, escuela de iniciación deportiva. Vamos a bajar el lunes 18 y la inauguración será entre el miércoles 20 y el viernes 22”, precisó.

“Las actividades van a ser con estricto protocolo, de no más de 20 personas y con ‘deslinde de responsabilidad’. Todos van a tener un folleto para saber cuáles son las recomendaciones del MSP y del GACH. Aparte, han entrado 99 zafrales, entre supervisores, instructores y estudiantes avanzados de Educación Física”, agregó.

Servicio de guardavidas.

Mientras tanto, el director del servicio de guardavidas de la IMM, Carlos Carril, señaló que en lo que va de la temporada se han hecho 20 intervenciones en las playas. Y que las dos personas que han fallecido estaban bañándose en zonas no habilitadas. También aclaró que los guardavidas no tienen competencia para disolver aglomeraciones, y que eso corresponde a la Prefectura. Estas declaraciones las hizo después de reunirse con el alcalde del municipio CH, Andrés Abt, quien ofreció voluntarios para recorrer las playas con folletería de advertencia sobre las prevenciones por la pandemia.