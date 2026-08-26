"Hay una parte del daño que está hecho", lamentó Óscar Andrade tras el archivo del caso Fosvoc

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, encabezada por Gilberto Rodríguez, resolvió archivar la investigación sobre una estafa al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) que terminó con tres condenados.

Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, quienes meses atrás aceptaron su responsabilidad en el marco de un acuerdo abreviado y fueron condenados por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos, hace semanas obtuvieron la libertad anticipada luego de que la Justicia entendiera que tuvieron una progresión dentro del sistema penitenciario.

Los tres fueron expulsados del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que presentó la denuncia originalmente con la Cámara de la Construcción y juntos pidieron investigar la fuga de dinero del fondo, que sirve para ayudar a los trabajadores a construir o reformar su vivienda.

En su momento tanto el actual senador Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista (PCU), como el diputado Daniel Diverio, exdirigentes del Sunca, fueron señalados por los acusados por una presunta responsabilidad en los desvíos y la Fiscalía investigó si detrás de la maniobra había un objetivo de financiar al sindicato o al PCU.

Finalmente ese extremo no fue probado y el fiscal archivó el caso sin nuevos imputados. Este miércoles, en rueda de prensa, Andrade destacó que la investigación logró demostrar que no hubo desvíos "ni al PCU ni al Sunca", algo que sus integrantes venían diciendo "hace un año y pico".

Asamblea del Suca. Imagen de archivo. Foto: Fernando Ponzetto

Sin embargo, lamentó que se "desvió la investigación" tras el acuerdo abreviado que alcanzó la Fiscalía con los acusados "y se decidió seguir la pista que daban los delincuentes".

"Las víctimas, que eran el sindicato de la construcción y las cámaras, entendían que no había que hacer un acuerdo abreviado, había que seguir investigando. La Fiscalía decidió investigar al PCU y al Sunca", apuntó.

"Estuvieron la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos), el Tribunal de Cuentas, las auditorías, y encontraron lo que dijimos hace un año y medio: nada, porque no puede haber pruebas de lo que nunca pasó", sentenció el secretario general del PCU.

Andrade consideró que el PCU tuvo "las finanzas electorales más auditadas de la historia del país" pese a que en 2024 hizo "una campaña que no tuvo agencia de publicidad ni un minuto de televisión".

Así las cosas, consideró "difícil" revertir "toda la manija a partir de poner a las víctimas que sufrieron la estafa en el banquilo de los acusados".

"Cuando te tiran un balde grande de basura, aunque después te limpien algo de olor queda. Hay una parte del daño que está hecho", señaló.