Manini: "Todo lo que haga o deje de hacer" Cabildo Abierto "se critica en forma diferente"

El senador Guido Manini Ríos dijo este miércoles en una entrevista radial: "Cabildo Abierto está viviendo bajo una lupa en la cual todo lo que haga o deje de hacer se critica en forma diferente o bastante más crítica de lo que puede ser con gente de otros partidos".

En diálogo con Radio Rural, el líder de Cabildo Abierto subrayó además: "Para mi Cabildo puede ser que pueda pecar de inexperiencia política en algunos casos, somos todos nuevos".



Manini Ríos se refirió a la renuncia masiva de jerarcas de ASSE ante la designación de un nuevo director regional, proveniente de su partido. "¿Cuál es la causa? Que ese director puso en un Facebook o un Twitter una crítica a la forma o a la falta de higiene de determinados centros de salud", dijo, en referencia a mensajes que publicó y luego borró.

Para el senador , "tendría que ser bien vista la preocupación que tiene ese nuevo director por tratar de cambiar esa realidad y se lo toma prácticamente como una ofensa a los diferentes directores que estaban hasta el momento. Yo lo vi como una intención de cambiar sustancialmente nuestros centros hospitalarios, de hacer los cambios que hay que hacer que a veces no es falta de recursos sino como dice él en su polémico mensaje de arremangarse y agarrar el lampazo".

Este miércoles se conoció que ese integrante de Cabildo Abierto, Fernando Silva —quien había sido designado para dirigir la región oeste de ASSE— decidió no asumir tras la polémica que desataron sus comentarios en redes sociales.

Luego, Manini Ríos consideró que "hay reacciones y muchas veces cuando la persona es de Cabildo ya genera en algunos una especie de sarampión porque la persona es de tal o cual sector", sin especificar a quiénes se refiere.

En tanto, se refirió al ministro de Salud, Daniel Salinas, proveniente de su partido, que fue visto el sábado 4 de abril en el balneario Solís después de que el gobierno exhortara, entre otros, a no realizar viajes.

Consideró que este caso, como entiende que otros, "mucha veces se magnifica". Respecto a lo sucedido con Salinas dijo que "él no fue a pasear a Solís". "Se ausentó una hora o un par para llevarle a un pariente aislado por el virus, porque no tenía quién le llevara, cosas que eran imprescindibles para él, fue y volvió, tuvo reuniones en el ministerio antes y después y se lo presentó poco menos como si fuera a pasear Todas esas cosas, si fuera gente de otro partido, es subjetivo lo que le estoy diciendo, pero yo creo que no se hubiera armado el revuelo que se armó", lanzó Manini Ríos.

Cuando fue consultado por la actuación del diputado Eduardo Lust, férreo opositor de la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay, manifestó que su partido quiere saber "por qué no se renegoció" el contrato con la compañía finlandesa, "o mejor dicho si se está renegociando (porque pensamos que se están rengociando algunas cosas) saber qué es lo que se está renegociando".

"Nosotros hemos sido muy críticos con ese contrato, creemos que es un contrato bochornoso para el país, que es lamentable en muchos aspectos y creemos que hay que renegociar", apuntó Manini Ríos.

Sobre el punto específico de por qué se frenó la convocatoria de ministros al Parlamento por este asunto que tenía previsto hacer Lust, Manini Ríos señaló: "La primera intención fue traerlos a sala y que los ministros expliquen, pero ahí llegamos a la conclusión de que lo que nosotros realmente queremos es saber y no armar un escenario para que haya un cierto grado de escándalo, un espectáculo público".

El acuerdo al que "convinieron" es que el ministro "reciba a la bancada y le de satisfacción a todas sus preguntas", dijo Manini Ríos, quien luego alertó: "Puede haber instancias superiores si no hay satisfacción en las respuestas".

Asimismo, Manini Ríos indicó que él sabe que hay "negociaciones" con UPM. "No tengo los detalles, pero yo lo sé porque me lo ha dicho el propio presidente. Pero hasta que no esté dilucidado eso creo que no se puede abrir la boca, por el bien de la negociación".

Respuesta a Mujica por votar en contra de su desafuero

Manini Ríos compareció este miércoles a las 11:00 horas ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde se inició el trámite de desafuero para poder ser juzgado por el "Caso Gavazzo".

Si el Senado define la suspensión de fueros, al líder de Cabildo se le podría imputar el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados al caso de José Nino Gavazzo, quien confesó haber hecho desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro en 1973. Gavazzo fue condenado este miércoles a 25 de prisión por ser el coautor del "homicidio muy especialmente agravado" del maestro Julio Castro, ocurrido en 1977.

En medio de la discusión del tema, Mujica reiteró ayer su vieja posición de no votar el desafuero de Manini Ríos. “No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo”, indicó durante una entrevista en el programa Desayuno Informales de Canal 12.

Este miércoles, Manini Ríos respondió en la entrevista radial a los dichos de Mujica en estos términos: "El senador Mujica tiene todo su derecho a adoptar la postura que quiera en este caso del desafuero, tiene sus razones pero no puede especular en mis intencionalidades de que yo quiero hacer política con esto, yo simplemente quiero cumplir con mi palabra cuando se pospuso todo el juicio por el tema de los fueros parlamentarios. Yo dije que iba a pedir que se levanten los fueros y estoy cumpliendo", aseguró.