Diputado Eduardo Lust firmó como defensor de terceros y no puede; podría ser destituido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust podría ser destituido de su actual cargo de representante nacional si se determina que actuó en contra de lo dictado por la Constitución al presentar firmas de un grupo de vecinos de Durazno para evitar el pasaje del tren de la segunda planta de UPM, informó VTV y confirmó El País.

Lust presentó en la Junta Departamental de Durazno las firmas de un grupo de vecinos para convocar a un referéndum y que se evite el paso del tren por el poblado. Sin embargo el inciso 2 del artículo 124 impide a los senadores y diputados representar a terceros.



“Los senadores y los representantes tampoco podrán durante su mandato: tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

La noticia fue dada a conocer por VTV Noticias que también consultó a Lust al respecto. El diputado de Cabildo Abierto aseguró que no cree que esté violando el artículo de la Carta Magna mencionado porque él no representa a los vecinos sino que forma parte de ellos, si bien indicó que no es uno de los firmantes porque su credencial no es de Durazno.



Por otro lado, Lust aseguró que la Constitución lo que impide es que los legisladores tramiten asuntos de terceros ante cualquier organismo público en referencia a una representación formal, mientras que en su caso él no participó como representante letrado del juicio.

Sin embargo en el documento emitido por la Junta Departamental de Durazno y al que tuvo acceso El País, indica que tanto el legislador señalado como los delegados Daniel Moreira y Nair Charlo concurrieron “en representación de vecinos de Durazno”.



Lust, abogado y docente de Derecho Constitucional, es un activo militante contra la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay. Exige que el Estado uruguayo baje el acuerdo alcanzado con la empresa finesa y no se avance en la obra.

El presidente Luis Lacalle Pou había declarado a El País que “hay poco margen” para hacer cambios en el contrato porque “está casi todo el pescado vendido” con respecto a la instalación de la nueva planta.



El diputado de Cabildo se hizo conocer mediante audios de WhatsApp sobre el contrato entre el Estado y la empresa UPM. Allí denunciaba diversas irregularidades.