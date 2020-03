El gobierno toma más medidas para asegurar la alimentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Unos 16 coches que tocaban bocina en la puerta de la Torre Ejecutiva ayer a la noche, serán recordados como la primera manifestación pública contra el nuevo gobierno que lidera Luis Lacalle Pou. Hicieron ruido, pero eran pocos. Lo que sí sabe el presidente de la República es que producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus y sus golpes a la economía, será más gente la molesta que le llegue a reclamar y presionar.

El jefe de Estado tiene presente que se debe enfrentar la crisis producto del COVID-19 por varios frentes, y uno es el social, para evitar más perjuicios en el país. Por eso el presidente Lacalle Pou y su gabinete trabajan en uno de los puntos claves en la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus: que a nadie le falte un plato de comida.

Hay varios ministerios que son claves en este momento dentro de la coordinación que comanda el jefe de Estado. Salud, con Daniel Salinas al frente, es el obvio, pero sin duda que el de Economía, de Azucena Arbeleche, es central. La ministra ha repetido en varias reuniones con integrantes del gabinete que si hay algo que no va a faltar en estos momentos donde se pretende garantizar la salud de la población es “plata y financiamiento”. Incluso si su costo “es alto” o “muy alto”, señaló Arbeleche según dos fuentes del gobierno consultadas por El País.

No obstante, uno de los “jugadores” que ya tiene un rol importante y cobrará más protagonismo es el del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.



El ministro -que debutó en el terreno político partidario en esta campaña electoral- trabaja junto a otros organismos en diseñar el plan de atención alimenticio para el sector de personas más desprotegidas.

La meta no son solo las personas que viven en situación de calle, o los que ya están comprendidos por planes sociales, sino también a los trabajadores no formales que puedan perder -seguramente- su empleo o ven caer sus ingresos en medio de la emergencia sanitaria y no sean cubiertos con subsidios por desempleo.

Luis Lacalle Pou y su equipo en conferencia de prensa por coronavirus. Foto: Fernando Ponzetto

Es por eso que se prevé que el gobierno anuncie un nuevo paquete de medidas, que el propio Lacalle Pou está ultimando en los detalles y logísticas para garantizar la comida a los sectores más pobres de la sociedad.



El número de los comprendidos en este plan de alimentación se estima sea en más de 200.000. Sin embargo las cuatro fuentes del gobierno que fueron consultadas prefirieron no detallar el número porque aún trabajan en diseñar la logística.

Además, el equipo económico afina por estas horas más medidas de apoyo a empresas tanto para micro y pequeñas, como para otras que quedaron por fuera de las postergaciones de pagos a la Dirección General Impositiva y al Banco de Previsión Social anunciadas la semana pasada, confirmaron dos fuentes del gobierno. Se buscan medidas que tengan “efecto”.

La idea más repetida por estas horas en la interna del equipo económico es: que un shock transitorio y fuerte (por el coronavirus) no se transforme en un problema permanente. Por ello, el análisis sobre medidas para preservar la cadena de pagos y los puestos de trabajo (con el seguro de paro flexible), es a diario. La gradualidad es un punto clave, dado que se mide bien en qué y cuándo gastar.



En tanto, la Cámara de Comercio y Servicios realizó un relevamiento del que participaron 629 empresas de distintos tamaños, y una de las consultas fue: “¿Qué tipo de medidas económicas entiende que deben ser implementadas de forma urgente por parte del gobierno con el objetivo de preservar la continuidad de su empresa y de las fuentes de trabajo?”.

Fue una pregunta abierta, pero hubo varias respuestas repetidas. Según el informe que divulgó la gremial, entre las medidas más mencionadas aparecen flexibilizar las obligaciones tributarias (DGI, BPS e intendencias) aplazando vencimientos o permitiendo pagos en cuotas sin intereses; financiamiento del pago de las tarifas públicas; en el comercio exterior eliminar los anticipos de IVA e IRAE; que los bancos contemplen dar préstamos por sobregiros sin costo; y exoneración de aportes al BPS para las empresas que mantengan al 100% de sus empleados o bonificar el pago de aportes patronales

También hubo pedidos como interrumpir el clearing de cheques e intervenir en el plazo de vencimientos de estos documentos de pago; ampliar los beneficios ya otorgadas a empresas pequeñas a las de mayor tamaño; mayor flexibilidad para poder interrumpir contratos de alquiler; y dar un subsidio transitorio a las firmas muy afectadas financieramente por el coronavirus.



La asesora economía de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández, dijo a El País que el rol de la gremial es conocer la realidad de los socios y sus demandas, para “transmitirla a las autoridades y que ellos sean quienes elijan” qué medidas tomar.

Lacalle Pou ultima los detalles de nuevas medidas, según fuentes del gobierno. Foto: Leonardo Mainé

Agregó que “la principal preocupación hoy es que no se detenga la cadena de pagos y no haya problemas de liquidez en las empresas”. Fernández dijo que las medidas anunciadas hasta el momento por el gobierno “tienden a tratar de mitigar eso con refinanciamiento de deudas o créditos blandos”. “El coronavirus tiene un efecto tan grande y complejo que es imposible de solucionar completamente”, concluyó.