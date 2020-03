El BPS mantiene pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del miércoles 1°

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco de Previsión Social (BPS) informó este miércoles que el pago de las jubilaciones y pensiones de abril se mantendrá en todos sus términos a partir del miércoles 1°, según lo establecido en el calendario, horarios, lugares y modalidad de pago. “Los pagos se van a desarrollar tal como estaba previsto”, dijo el presidente del BPS Heber Galli.

Pero ante la situación planteada por el avance del coronavirus, hay algunas excepciones específicas. Quienes cobran habitualmente en el Edificio Sede del BPS y en sucursales Cerro y Unión en Montevideo, podrán hacerlo en la sede o también en cualquier local de pago descentralizado (Abitab, Redpagos o Anda). No deben concurrir a cobrar a las sucursales Cerro y Unión, según se informó.



Quienes cobran en sucursales y agencias del BPS del interior del país, solo por este mes deberán cobrar en locales de la red de cobranza. En los meses siguientes volverán a cobrar en los locales del BPS como lo venían haciendo, salvo que haya nuevos cambios.



Unos 4.000 pasivos cobran en el edificio sede en Montevideo, según dijo a El País Sixto Amaro, representante de los pasivos en el directorio del BPS. Quienes cobran por cuenta bancaria, lo seguirán haciendo de la misma manera.



En tanto, los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior del país continuarán siendo efectuadas como hasta ahora, pero siguiendo un protocolo sanitario. Por eso no se entregarán los recibos de pago en papel.



El banco recordó mediante un comunicado que quienes tengan usuario personal pueden acceder a través de los servicios en línea del BPS. Quienes no cuentan con usuario personal pueden gestionarlo en los locales de pago descentralizado donde cobran la prestación. El BPS pide a los usuarios seguir las indicaciones del personal y evitar aglomeraciones en los locales.