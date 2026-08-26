Gobierno llama a “convivir con las diferencias” en semana contrastada por cruce político ante caso Cardama

A 201 años de la Declaratoria de la Independencia, el gobierno volvió a referirse a la ciudadanía en el acto patrio oficial que se realizó este martes en Florida —esta vez a través de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry— en una semana marcada por el contraste entre la fuerte confrontación política por el caso Cardama.

“La coincidencia más grande es en la puntería hacia adelante”, dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la rueda de prensa que dio justo antes de retirarse de la actividad, en referencia a los discursos que dieron la ministra y José Luis Curbelo, secretario general de la Intendencia de Florida, que está encabezada por el nacionalista Carlos Enciso.

De los principales conceptos que manejó Etcheverry fue el de “libertad”, principalmente política: “El surgimiento de nuestra nación no fue un proceso ordenado ni estuvo libre de conflictos. En 1825 no había una única manera de entender la independencia. Había posiciones políticas diferentes, distintos sentimientos de pertenencia e intereses que muchas veces chocaban entre sí”.

En ese sentido, hizo una analogía entre el período de construcción nacional de Uruguay y la actualidad política, muchas veces condicionada por la polarización, la descalificación y el debate simplista.

“La revolución consiguió reunir voluntades diversas, pero esa coincidencia no significaba que todos imaginaran el mismo país. No hubo unanimidad entonces y tampoco la hay hoy. Pero tal vez lo más importante no sea buscarla, sino aprender a convivir con las diferencias y hacer que estas diferencias enriquezcan nuestra vida democrática en lugar de convertirse en una excusa para dividirnos”, manifestó la ministra.

Asimismo, remarcó que “la política nunca puede limitarse a escuchar únicamente a quienes tienen mayores posibilidades de hacerse oír, sino que debe velar por generadas garantías para que todas las voces convivan en un marco democrático”.

“La política tiene la responsabilidad de interpretar el sentir social, pero no tiene el derecho a sustituirlo. Tiene que escuchar, dialogar, construir síntesis y transformar las necesidades de la sociedad en derechos, en decisiones e instituciones que cuiden. Quizás esa sea una de las tareas más importantes de la democracia: construir un proyecto común sin negar las diferencias”, agregó.

La semana empezó dura cuando el lunes oficialismo y oposición se cruzaron con declaraciones y denuncias fuertes por la rescisión de la compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama. Mientras el Frente Amplio señaló “hechos de apariencia delictiva graves” y al expresidente Luis Lacalle Pou como “el primer responsable político” de lo que definieron como un intento de estafa, desde la coalición republicana se anunció que denunciarán penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por haber “protagonizado hechos de apariencia delictiva evidentes”.

En contraposición, se conoció que el jueves el presidente Orsi reunirá en un encuentro poco común a todos los líderes de los cinco principales partidos políticos en Torre Ejecutiva, con el objetivo de prever su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, entre el 22 y el 28 de setiembre, aunque esto quedó sin efecto, por el momento, luego de un reclamo del Partido Nacional por las críticas recibidas esta semana a Lacalle Pou.

“Pretendo intercambiar puntos de vista. Estamos en una situación internacional compleja donde hay que tener mucho cuidado”, había expresado el mandatario al respecto. El objetivo del discurso será “transmitir lo que Uruguay es en el mundo”. “Lo mejor que tenemos los uruguayos para mostrar en esos escenarios es nuestra propia historia y nuestros vínculos”, acotó.

Lucía Etcheverry. Foto: Ignacio Sánchez.

“Dinámica nacional”

Otra cuestión aludida en el acto de este martes es el diálogo entre gobierno e intendencias, y la conexión interna del país, principalmente en el interior.

“Típico discurso de un jerarca de un departamento del interior que reclama, pero también propone, y típico discurso del Poder Ejecutivo tratando de acercar las soluciones para la infraestructura fundamental. Es parte de la dinámica nacional que se reflejó en dos discursos muy bien armados y aparentemente, o por casualidad, muy coordinados”, describió Orsi, en cuanto a “reclamos muy sutiles sobre lo que el gobierno central tiene que hacer con los gobiernos locales”.

Esto fue precedido por lo que dijo Curbelo, que planteó una serie de preocupaciones del departamento, como la baja natalidad rural o la caminería rural, a lo que también se refirió Etcheverry.

“Este país no se fundó por decisión de una capital, se fundó en asamblea, en el centro del territorio, con los pueblos del interior sentados a la mesa como iguales. Lo digo con cuidado y sin agresión para nadie. No se trata de oponer el interior a Montevideo. Se trata de recordar que la unión que fundó este país fue una unión de partes que se reconocían distintas”, dijo el secretario general de la intendencia local.

Así, sostuvo que “no hay independencia posible para una familia que en invierno queda aislada, ni desarrollo posible para un productor que no puede sacar la leche”. “Que un niño llegue a su escuela rural es un asunto de justicia, no de mantenimiento”, sumó Curbelo.

Etcheverry por su lado atendió los reclamos y afirmó que no se puede “aceptar que las diferencias se transformen en la superioridad de unos sobre otros”. Incluso, resaltó el “fundamento político claro” de “los más de 2.600 millones de dólares destinados a obras y servicios del Ministerio de Transporte”, con la meta de invertir “en los corredores logísticos que el país necesita, en las rutas secundarias y terciarias, en la caminería rural, en aquellas pequeñas localidades y los accesos a los pueblos”.