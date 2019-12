El gobierno entrante proyecta una reestructura para el Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de hoy, el futuro subsecretario del Mides Armando Castaingdebat iniciará una ronda de contactos con los directores departamentales de la cartera con el objetivo de hacer un relevamiento. El objetivo del gobierno electo, a mediano plazo, es una reestructuración de los programas de toda la cartera.

El primer encuentro tendrá lugar hoy en San José y proseguirá hasta enero, porque algunos directores departamentales del Mides se encuentran con licencia. La tarea concreta de Castaingdebat es mantener el contacto con cada uno de los departamentos del interior y coordinar acciones con las 18 intendencias. Después de San José, el subsecretario dialogará con las direcciones del Mides en Durazno y Florida.



“Yo ya estuve en los dos lados del mostrador, ya fui 10 años intendente y tengo medianamente claro lo que se puede hacer a través de la intendencia. La idea es no montar estructuras, no sumar costos”, dijo Castaingdebat a El País. Como ejemplo, citó la distribución de canastas del INDA que hoy se hace desde el Mides y se genera una “doble estructura”, porque podrían ser entregadas por la intendencia.

Para el futuro subsecretario, Uruguay “no se puede dar el lujo de tener dos Estados paralelos”, en referencia a los costos que eso implica. Aclaró que esto “no quiere decir que vayamos a desarmar el Mides”. En algunos lados “es mejor el Mides que la intendencia”, precisó. El objetivo es uno solo: no se quiere montar “estructuras paralelas”, en referencia al Mides y a las intendencias. “La intendencia es estatal también porque son sueldos públicos que lo pagamos todos”, explicó Castaingdebat.

La impronta del nuevo gobierno es “actuar en conjunto” entre los ministerios y las intendencias. “Para que una sola estructura del Estado junte varias estructuras, algunas estarán en la Intendencia, otras a nivel del Mides y otras a nivel del ministerio de Ganadería, lo que no queremos es superponer estructuras del Estado y lo que vamos a hacer es un relevamiento para no tener que hacerlo el primero de marzo, para llegar al 1° de marzo con algo claro de lo que tenemos que hacer”, explicó.



La definición de realizar el relevamiento de información en el interior del país es parte de la llamada “transición” que se inició el pasado martes con un encuentro del ministro designado Pablo Bartol con la subsecretaria Ana Olivera y Castaingdebat.



Después del relevamiento lo que sigue es una reestructuración o rediseño de los programas del Mides en todo el país, que será estudiada a su tiempo y de la que ahora Castaingdebat dice no tener elementos suficientes como para adelantar ya que aún no asumió el gobierno.

Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Fernando Ponzetto

Además de posibles cambios en la estructura, el gobierno entrante se enfocará en resolver el problema de las personas que se encuentran en situación de calle, según adelantó Bartol.



En el documento que el Mides entregó a quienes serán las nuevas autoridades se señala que “la situación de calle es la expresión extrema de la exclusión sociohabitacional” y expresa “un déficit de las instituciones del Estado para desarrollar acciones asociadas a la protección social”.



Lo que califican como “déficit de asistencia” de parte del Estado argumentan que “no es reciente” y tiene su origen en la crisis económica que se inició en 2001, “cuando la pobreza por ingresos alcanzó a cerca de un millón de personas en el país”.