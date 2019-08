El 80% de las personas que viven en situación de calle son casos nuevos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En momentos en que se conoció la muerte de una tercera persona en situación de calle en lo que va del invierno, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron en el Parlamento que el 80% de las personas que estaban en esa condición en 2016 hoy ya no lo están. Esto quiere decir que ocho de cada diez personas que hoy viven en las calles, según el reciente censo del Mides, suponen casos nuevos.

La ministra Marina Arismendi asumió la responsabilidad por las dos muertes del mes pasado, pocas horas antes de que se conociera el nuevo caso. Se trata de un hombre que apareció ayer por la mañana en la calle La Paz casi Rondeau, que no presentaba signos de violencia y que según otros indigentes hacía tres días había estado internado en el Hospital Maciel retirándose sin alta médica, según informó el portal Ecos.



“Hay que lamentar una nueva víctima. Con el mea culpa de la ministra no alcanza. Y con lo que hace el Mides tampoco. La gente no puede dormir en la calle. Hay que cumplir con la ley”, sostuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien había convocado a las autoridades del organismo a la comisión de Población y Desarrollo de Diputados.



Abdala, en la reunión, dijo que observaba “cierta resignación” de las autoridades del Mides, lo que irritó a la subsecretaria de la cartera Ana Olivera. “Abdala pidió que el Mides aplique la ley vigente y que haga entrar a los refugios por la noche a las personas de la calle, aunque no quieran hacerlo.



“Asumo la responsabilidad absoluta de la situación. Además, estas muertes nos duelen, independientemente de todas las connotaciones, de lo que se podría haber hecho y de lo que otros podrían haber hecho”, respondió Arismendi.



La ministra contó en la reunión algo que consideró “terrible”. “Si hay una persona que se enfrió y no siente el frío porque está alcoholizada, y si mientras la estamos llevando a algún centro entra en calor, no consideran que padezca hipotermia, porque no la padece en el momento en que llega”, relató.