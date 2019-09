El Frente Amplio pierde más votos “por derecha” que por izquierda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Frente Amplio no logra igualar la intención de voto que tenía en 2014. El oficialismo viene perdiendo votantes “por derecha”, en manos de Cabildo Abierto y el Partido Colorado.

El número mágico que se pretende alcanzar de cara a la elección de octubre es el 42% y si no se llega al 40% el oficialismo está en problemas, porque no estarían dadas las condiciones como para ganar un balotaje. Este escenario se analizó hace dos semanas en el Secretariado de la coalición a partir de un informe del analista político Agustín Canzani.



Según supo El País, una de las principales conclusiones del informe es que la coalición “sigue perdiendo votos hacia otros partidos de forma dispersa”. Por izquierda, el Frente Amplio se les escapan algunos votos, pero no en gran proporción. La salida más notoria fue la del exministro de Industria Roberto Kreimerman del Partido Socialista a Unidad Popular.



Consultado por El País, el director de opinión pública de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, señaló que el oficialismo “por izquierda no está perdiendo un gran caudal de votos hacia Unidad Popular o el PERI”. “No es equidistante la fuga por derecha, que la fuga por izquierda”, explicó.



Si bien en la última encuesta de Opción, presentada esta semana en Telenoche, el Frente Amplio creció levemente su intención de voto con respecto al mes pasado y se ubicó en 29%, el nivel de fidelización del voto -gente que lo votó en 2014 y que lo volvería a votar- se ubica en el 56%. “Es menor la fidelización del votante, porque a esta altura de agosto del 2014 el Frente Amplio estaba con intención de voto de 38%”, señaló Porzecanski.

Voto. Foto: Flickr

¿La pregunta es dónde están los votantes que no están? Hay dos grandes grupos: los indefinidos (en blanco e indecisos), que vienen bajando, y los que se fueron a la oposición o “a la derecha entre comillas”, explicó el director de Opción.



La mayor pérdida de votos del Frente termina por favorecer al presidenciable colorado Ernesto Talvi, dijo Porzecans- ki. En términos aproximados se podría decir la mayor parte de los votantes que habían optado por el Frente en 2014, y hoy no lo harían, van hacia el Partido Colorado, después se reparten “parejo” entre el presidenciable por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Estos datos se desprenden de la encuesta realizada por la consultora Opción en el mes de julio.



¿Cómo se explica el pasaje de votos del Frente hacia Manini Ríos? Porzecanski aseguró que la respuesta puede estar asociada al perfil del elector que tiene que ver con “afinidades” en el estilo comunicativo del general con alguna figura frentista, como por ejemplo el expresidente José Mujica.

Guido Manini Ríos. Foto. Gerardo Pérez

Fuentes del oficialismo confirmaron a El País que hay una pérdida de votos generalizada en diferentes estratos. A su vez, la coalición pierde adhesiones en el interior y en Montevideo. “Hay que ir de a poco y la pregunta que hay que hacerse es cuánto puede perder, porque de cuánto pierda depende si puede ganar o no”, afirmó.



No solo el Frente tiene menos votos, según se analizó en el Secretariado, también el Partido Nacional sufre una fuga de votantes a manos de Partido Colorado y Cabildo Abierto. Por lo que se entiende que el panorama electoral “es más entreverado” que hace algunos meses.



Talvi entró en el juego electoral asociado a la situación económica. Se entiende que la ciudadanía “sintoniza” más con el candidato a los efectos de que solucione problemas económicos y de trabajo, dijeron a El País fuentes políticas. Esto explica también el hecho de que dirigentes de peso del oficialismo han endurecido su discurso contra Talvi; incluso el ministro de Economía Danilo Astori lo desafió a un debate.

Como punto fuerte, se destaca el hecho de que el oficialismo sigue teniendo un elenco político valorado, principalmente en lo que respecta a los líderes históricos: el presidente Tabaré Vázquez, Mujica (MPP) y Astori.

Preocupaciones.

La seguridad, el empleo, la educación y la marcha de la economía son las principales preocupaciones que tienen hoy los uruguayos, según reflejan los diferentes sondeos de opinión.



Cuando en las mediciones se tienen en cuenta “las menciones”, el empleo aparece también casi al mismo nivel de la seguridad como principal preocupación de la población. En especial, el tema adquiere mayor relevancia entre indecisos y personas de estrato más bajo.



El tema del empleo y la necesidad de más inversión estuvo presente en la reunión que mantuvo el presidente Vázquez con Mujica el pasado miércoles en la residencia de Suárez y Reyes. “Hablamos de todo un poco y la preocupación hacia adelante y los cambios en nuestra sociedad. No sabemos a futuro qué va pasar con el trabajo y la inteligencia artificial, hay varias cátedras en eso”, dijo el expresidente a El País. “La realidad de Argentina va a tender a deprimir porque va a traer dificultades con el turismo y el país tiene que encontrar mercados alternativos”, opinó Mujica.

José Mujica junto con Tabaré Vázquez. Foto: Presidencia

Mientras tanto, a nivel de la dirigencia política la recomendación para la campaña es poner como ejemplo Argentina y asociar las políticas de Mauricio Macri con la oposición. Esto se ha reflejado en los discursos de los principales dirigentes. Por otro lado, las referencias acerca del presidente de Brasil Jair Bolsonaro también se consideran necesarias en estratos altos y con un nivel socioeducativo elevado.

El Frente enredado con acuerdos al Senado Lo dijo el ministro de Economía Danilo Astori y líder de Asamblea Uruguay, el Frente Amplio tiene que cerrar cuanto antes las negociaciones por sublemas y volcarse de lleno a la campaña electoral. Lo manejó en términos de “pérdida de tiempo” , ya que en los últimos días es el tema del que más se habla en la interna oficialista. El Frente Líber Seregni se fracturó con la salida de Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, después del acuerdo realizado por este sector con el diputado de la Liga Federal Darío Pérez.