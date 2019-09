Mujica está reunido con Vázquez en Suárez y Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minutos antes del mediodía, el presidente de la República Tabaré Vázquez recibió al senador José Mujica en la oficina presidencial de Suárez y Reyes.

Mujica saludó en su ingreso a la residencia presidencial, pero no hizo declaraciones. Se espera que al término de esta reunión brinde una conferencia de prensa.

Es el primer encuentro que mantienen dos de los líderes históricos del Frente Amplio luego de que Vázquez confirmó que tiene cáncer de pulmón.

Pese a la intervención que se realizó el presidente para analizar el alcance del nódulo que le habían constatado, la semana pasada ya retomó sus actividades.

"A mí me eligió el pueblo uruguayo para que gobierne 1.825 días y será uno más..., porque el año que viene es bisiesto, y voy a gobernar hasta ese día. Es mi obligación con los uruguayos y las uruguayas (...) Que quede muy claro porque, porque hay quienes dicen: que no haga más nada total ya se va. Y no es así, nos vamos a ir el 1 de marzo y gobernaremos hasta el último momento", aclaró el jueves pasado en una entrevista.