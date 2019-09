Mujica dijo que el Frente Amplio “no es perfecto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Mujica llegó y tomó una copa de coñac en el Bar de Vida de Paso Molino, que fue escenario ayer de una charla del expresidente y el diputado Alejandro Sánchez. Ambos reconocieron que el Frente Amplio “no es perfecto” y fustigaron a los precandidatos opositores Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. “Ahora dicen que hay que cambiar porque si no es una dictadura; 90 años al hilo gobernó el Partido Colorado”, señaló Mujica entre risas. Así le respondió al candidato blanco, quien afirmó que la “no alternancia” en el poder es una “dictadura”.

Mujica reconoció que el oficialismo “ha hecho lo que ha podido”, pero todavía “hay una enorme deuda social”. Aseguró que tuvo que llegar el Frente al gobierno para que “las sirvientas se puedan jubilar”.



Por su parte, Sánchez reconoció también que “el Frente se ha equivocado”, pero puso en marcha un conjunto de políticas “para hacer más justo” al país. “El Frente no puede hacer campaña diciendo que está todo bien, todavía queda pobreza”, subrayó el legislador. Aseguró que de todos modos, “el Uruguay de hoy es mucho más justo”.



Sánchez aprovechó la oportunidad para criticar a Lacalle Pou: “El Uruguay tiene que proteger a los trabajadores y por eso necesitamos que los ingresos no se caigan. Nos dicen shock de austeridad, ya sabemos lo que es (...) Es que te quedes sin un mango en el bolsillo”, afirmó.



“Talvi ya insistió en los 90 con esto y ahora viene de vuelta, no aprende. Ese es el problema. El problema no es que sean malos, es que sus soluciones son desastrosas”, aseguró. Sánchez dijo que “vienen a hablar de eficiencia en el Estado y tienen un vice que se pidió licencia para ir a trabajar a una empresa privada y después le pidió una mano a un senador amigo para seguir trabajando en la privada. Eso es lo que hizo Robert Silva”, concluyó.