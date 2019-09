Uno por uno: así están los candidatos a un mes de las elecciones, según Opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia Daniel Martínez (Frente Amplio) tiene una intención de voto del 29%. En segundo lugar se coloca Luis Lacalle Pou del Partido Nacional con una intención del 24%. En cuanto a Ernesto Talvi del Partido Colorado tiene 15% y, tres por ciento más abajo se encuentra Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), según la encuesta de Opción Consultores, difundida por Telenoche en la noche de este miércoles.

Luego de los cuatro principales se encuentran Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente) con 2% cada uno. Por último, César Vega (PERI) y Gonzalo Abella (UP) tienen un 1% de manera individual.



En blanco o anulado votaría un 6% mientras un 8% respondió que no sabe o no contesta.

Si se toma en cuenta la región, se presentan diferencias en la intención de voto. Mientras que en Montevideo un 35% votaría al Frente Amplio, en el interior lo haría un 25%. Sin embargo, el Partido Nacional tiene una mayor presencia en el interior (29%) frente a la capital del país con un 17%. El Partido Colorado es el único que tiene igual presencia en ambas regiones geográficas. Cabildo Abierto, por otro lado, tiene un 8% en Montevideo y un 14% en el interior.



La evolución histórica del Frente Amplio “ha estado caracterizada por oscilaciones tenues mayormente comprendidas dentro del margen de error. Su actual 29% constituye su máximo de la serie y su mínimo de 25% fue registrado en junio”, explicó Opción Consultores.

En cuanto al Partido Nacional, “registra en agosto una diferencia mayor entre el Partido Colorado que en la encuesta de julio”. Asimismo, la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado es de 9 puntos y, por lo tanto, le brinda al “Partido Nacional una ventaja competitiva interesante en la disputa que sostienen ambas fuerzas políticas por acceder al balotaje”.



El Partido Colorado sufrió “un descenso entre marzo y mayo” que coincide con la aparición de Cabildo Abierto y con una leve mejoría del Partido Nacional. Luego, tras la victoria de Talvi en las internas nacionales, “el Partido Colorado parece moverse con nuevos pisos y techos, contando con buenas probabilidades de mejorar su votación de 2014 y manteniéndose a una distancia competitiva frente al Partido Nacional”.

Por último, Cabildo Abierto tiene un 12% de intención de voto que el porcentaje máximo que se ha registrado desde la aparición del partido en 2019. “Cabildo Abierto había tenido un empuje en julio de 6% a 10% tras las elecciones internas y ahora agrega 2 puntos más de crecimiento”, agrega el informe. Por lo tanto, el partido duplicó su intención de voto “inmediatamente previa a las internas”.