Desde el Frente Amplio aseguran que lo que le preocupa a la gente es el empleo y la carestía

Saber qué temas son los que le preocupan a la gente es una de las preguntas que se repiten una y otra vez los partidos políticos para luego definir sus propuestas electorales.

Para el Frente Amplio, más allá de que haya temas como el caso Astesiano que ocupen gran parte de la agenda mediática, las principales preocupaciones entre los uruguayos están en cuestiones económicas.



Ese análisis fue transmitido el pasado lunes, durante la última reunión de la Mesa Política frentista, por el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, a la cúpula partidaria.



El expresidente del Pit-Cnt dio un “informe de coyuntura” en el que destacó que “los temas más preocupantes de la población se refieren a lo económico, la carestía, la falta de trabajo” que, para el presidente frentista, “en definitiva son las necesidades de la gente”, según dijeron a El País presentes en el encuentro.

Y sobre estas cuestiones Pereira fue crítico con las respuestas que está dando la administración de Luis Lacalle Pou. “El gobierno está a la deriva en cuanto a lo que prometió a los uruguayos y uruguayas y luego realmente hizo”, aseguró.



Pocos días después, una encuesta de la consultora Equipos -divulgada en Subrayado (Canal 10)- reveló que la gente mantiene una expectativa negativa sobre el futuro económico. Un 40% de los encuestados tiene una percepción mala o muy mala de la situación económica actual, mientras que otro 24% la evalúa como buena o muy buena. Por otra parte, un 42% la considera “ni buena ni mala” y el 2% restante no sabe o no contesta. Y en relación a la expectativa futura un 28% cree que estará peor o mucho peor y otro 31% que permanecerá igual. Por su parte, un 37% considera que estará mejor o mucho mejor.

“La pasa mal”

En diálogo con El País, Pereira profundizó en sus valoraciones y aseguró que durante la gira que realizó esta semana en Durazno -en el marco del “FA te escucha”- los vecinos y las organizaciones locales le remarcaron que las preocupaciones principales son las económicas.



“El tema Astesiano no está entre las primeras tres preocupaciones de la gente. Eso no es abandonar el tema. Hay que hablar todo lo que haya que hablar de ese caso, pero no olvidarnos que hay una parte del pueblo que la pasa mal”, sostuvo.



Por ejemplo, en los encuentros que mantuvo en Durazno a Pereira le plantearon la falta de empleos en el medio rural y el aumento de los precios como los aspectos que mayor alarma les generan.

“El modelo se agotó porque fracasaron en lo económico. A la gente le preocupa el futuro, saber qué va a pasar cuando los proyectos que vienen desde los gobiernos del Frente Amplio terminen, como UPM y el Ferrocarril Central. Esta gente hoy espera que el Frente Amplio sea la alternativa”, manifestó.



Por otra parte, en el encuentro de la Mesa Política Pereira consideró que en la ciudadanía “hay una necesidad de que el gobierno salga de la opacidad y dé respuestas claras” sobre determinados temas. Entre ellos mencionó “los problemas en la educación y la transformación educativa, que se hizo a las apuradas e inconsulta, deslegitimando a docentes y maestros”, las implicancias del proyecto Neptuno, “la privatización del pórtland y la situación de Antel”.