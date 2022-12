En reunión privada, Pereira pidió unidad a intendentes del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La casa del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el lugar donde Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima conversaron el pasado viernes sobre la presidencia del Congreso de Intendentes. Los tres jefes comunales de la coalición de izquierda -de Canelones, Montevideo y Salto, respectivamente- se reunieron allí para saldar la discusión, que desde hacía meses estaba trancada.

Lima indicó ayer al diario La R que habían tomado una definición, pero que sería Pereira el encargado de comunicarla. Fuentes del Frente Amplio ratificaron esta versión a El País, aunque algunas dejaron abierta la puerta a la posibilidad de seguir negociando. La fecha límite es el 15 de diciembre.



Se espera que el presidente de la oposición dé a conocer la decisión este domingo en el Primer Campamento Artiguista, un evento que congregará a los tres intendentes y a militantes frenteamplistas de todo el país en la Meseta de Artigas, en Paysandú.



Las fuentes coincidieron en que la reunión del viernes fue distendida. Pereira pidió “expresamente” que no trascendiera lo resuelto. En la antesala, dirigentes de la oposición habían dicho a El País que el partido insistiría con el pedido de un mandato con dos periodos, gestionados a medias por Cosse y Orsi, que había sido negado por los intendentes nacionalistas. Más allá de este tema, la reunión dio lugar para tratar otros asuntos que involucran a los jefes comunales.

Pereira hizo hincapié en que se muestren unidos, no solo en el plano discursivo. La estrategia es que Lima, Cosse y Orsi, que posiblemente competirán como precandidatos a la Presidencia en junio de 2024, coincidan en eventos del partido.



La convocatoria en Paysandú es la primera de un cronograma que, según dijeron a El País, también incluye una visita a Bella Unión, Artigas, en la segunda mitad de este mes.



La oposición considera que tiene grandes chances de triunfar en las próximas elecciones naciones. Por eso, el Plenario Nacional estableció el 26 de noviembre que las candidaturas deben ser un “apoyo” y no un “obstáculo” para la victoria, como informó El País.



Aunque las diferencias apenas se exteriorizaron, la discusión sobre el Congreso de Intendentes, a la interna, encontró a tres potenciales precandidatos que no dieron el brazo a torcer durante semanas. Incluso, desde el entorno de Cosse respaldaron a Lima como solución intermedia entre la intendenta y Orsi, como informó El Observador.