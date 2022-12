Intendentes del Frente Amplio se reunieron por Congreso de Intendentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recibió ayer a los intendentes de su fuerza política: la montevideana Carolina Cosse, el canario Yamandú Orsi y el salteño Andrés Lima.

El foco del encuentro fue laudar quién presidirá el Congreso de Intendentes en 2023 en representación de la coalición de izquierda. A su vez, se trataron otros temas de la política nacional.



Las conclusiones a las que arribaron todavía no fueron comunicadas. Pero, según fuentes de la oposición, está descartada la opción de Lima como una “solución” ante la falta de acuerdo entre Orsi y Cosse.



El Frente Amplio volverá a plantear a los intendentes blancos la posibilidad de dividir el período de un año en dos, que ha sido rechazada.

¿Cómo se posicionan para 2024? Los tres intendentes figuran en las encuestas de opinión pública como potenciales precandidatos a la Presidencia por el Frente Amplio. En todas las mediciones Orsi aparece como puntero, seguido por Cosse y Lima. Así ocurrió, por ejemplo, en la última encuesta de Opción Consultores, basada en datos recopilados entre el 2 y el 10 de noviembre. De acuerdo a este estudio, el intendente canario sería el más votado por sus correligionarios, con 44% de los sufragios, seguido por Cosse (32%), Óscar Andrade (5%), Mario Bergara (4%) y Lima (2%). El intendente de Salto es el único que anunció explícitamente su voluntad de competir, aunque Orsi ya cuenta con la estructura del Movimiento de Participación Popular y otras agrupaciones que trabajan en pos de su precandidatura. En tanto, Cosse ha respondido que está centrada en la gestión departamental.

Contexto

La reunión estaba pendiente desde hacía semanas. Con la fecha límite del 15 de diciembre, cuando se designarán las nuevas autoridades, la presidencia del Congreso de Intendentes había sido objeto de disputa entre los tres jefes comunales del Frente Amplio, que se proyectan como potenciales precandidatos a la Presidencia en 2024 (ver aparte).



Orsi fue el primero en mostrar interés por el puesto, que daría la posibilidad de negociar en nombre de las 19 intendencias con el gobierno nacional, siendo oposición, en un año preelectoral. Su designación parecía un trámite hace unos meses, sin un contendiente dentro de su partido. Pero Cosse puso su nombre sobre la mesa y por este motivo se negoció la posibilidad de dividir el período para darle lugar a ambos.



El Partido Nacional, que gobierna en 15 departamentos, negó la posibilidad de la presidencia compartida. Tras esta definición, como informó El Observador, los intendentes de Canelones y Montevideo comenzaron a negociar, pero no llegaron a un acuerdo.

La alternativa de Lima primero surgió desde el entorno de Cosse, según fuentes políticas, y después el intendente de Salto la planteó públicamente. En diálogo con El País semanas atrás, dijo que convocaría a sus correligionarios para liquidar el tema, tras un viaje al exterior.



Sin embargo, Orsi descartó la “solución” de Lima el 24 de noviembre. “A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso, pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos seis meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: ¡tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!”, escribió en una publicación de Twitter, que fue destacada por algunos frenteamplistas como un ejemplo de unidad.



En rueda de prensa ese día, el intendente canario dijo que quiso quitarle “misterio” y “dramatismo” al tema, después de que los periodistas y “el propio Andrés Lima” lo plantearan como si fuera el reflejo de una “disputa” entre él y Cosse. “Si tiene que ser Carolina, yo levanto los dos brazos”, subrayó.



La ingeniera se mostró cauta y dijo que se había enterado a través de la publicación en redes sociales sobre la postura de Orsi.

Consultada por Telemundo, de Canal 12, respondió: “Yo no converso con Yamandú ni con ningún compañero a través de los medios. (...) Es un tema que todavía no hemos hablado. Verdaderamente no está entre mis preocupaciones”.



Tras estos aparentes desencuentros, Pereira fijó la reunión de ayer. “Vamos a conversar. Probablemente se llegue a una fórmula de entendimiento que tenga en cuenta estas posiciones. Pero la mejor posición es la que se acuerde entre los tres intendentes y la Presidencia del Frente Amplio. Nos conviene resolver sólidamente”, había anticipado el sábado pasado en rueda de prensa, tras la reunión del Plenario Nacional de su partido.



El expresidente del Pit-Cnt dijo que el partido tomaría la decisión con “seriedad” y “responsabilidad”, aunque le quitó dramatismo al tema. “No nos podemos perder la batalla de la historia en pequeños temas, que pueden ser muy importantes y relevantes para la gestión pública”, valoró. Y subrayó que los tres intendentes son parte del “recambio generacional” que experimenta su partido, con una “renovación de figuras que tuvieron un alto valor simbólico”.



Por otro lado, en un video institucional de la Intendencia de Salto, Lima comunicó el jueves pasado sobre la reunión que tendría con sus pares. Destacó el rol “importantísimo” del Congreso de Intendentes, que a su juicio es la razón por la que ser el presidente de esta institución adquiere tanta “trascendencia”.



“Lo importante es que la decisión será por consenso”, apuntó el intendente de Salto.

Mensaje

Ante eventuales disputas internas, la dirección del Frente Amplio bajó la pelota al piso en el balance que aprobó el Plenario Nacional, del que dio cuenta El País. Allí se plantea que las precandidaturas deben ser un “apoyo” y no un “obstáculo” para la victoria electoral en 2024, que el partido da por descontado.



“Es necesario pensar el futuro de la fuerza política y nuestra contribución a la transformación del país, con una mirada unitaria y generosa, que permita que los procesos de elaboración programática y definición de candidaturas sean un aporte y no un obstáculo para nuestra victoria”, indica el documento.



El balance también apunta al “gobierno conservador” de la coalición multicolor y recuerda algunas “situaciones graves” que ocurrieron en este período. Dichos casos “degradan la calidad institucional” de la democracia y, frente a ello, la oposición sostiene que ha logrado posicionarse con “firmeza”,