“Los frenteamplistas resolvemos los temas conversando”, dijo Cosse tras tuit de Orsi

“Los frenteamplistas resolvemos los temas conversando”, dijo este jueves la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al ser consultada respecto al tuit de su par canario, Yamandú Orsi, que más temprano había expresado públicamente que apoyaría que ella presidiera el Congreso de Intendentes si no se acuerda que el puesto sea compartido.

“No sabía del tuit, me enteré hoy de mañana por un colega suyo. Creo que este tema lo vamos a conversar, lo voy a conversar con Yamandú, con (el presidente del Frente Amplio) Fernando Pereira. Estas cosas se conversan. Después de que tengamos resuelto cuál es el camino que vamos a seguir, se los vamos a comunicar”, aseguró Cosse en rueda de prensa.



“Por mi parte, hasta que no tenga conversado con Yamandú y con Fernando –o probablemente con los dos, me gustaría con los dos, y con calma– no voy a hacer ninguna declaración", destacó.



"No voy a hablar del tema hasta que no converse con mis compañeros porque es así, me parece a mí, como se resuelven las cosas entre los frenteamplistas", concluyó la intendenta.