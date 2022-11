Orsi acepta que Cosse presida el Congreso de Intendentes si no se acuerda que sea compartido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó públicamente que apoyará que Carolina Cosse presida el Congreso de Intendentes si no se acuerda que el puesto sea compartido.

"A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso, pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos 6 meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: ¡tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!", escribió el jerarca en su cuenta de Twitter.



La respuesta se da luego de que trascendiera que el intendente de Salto, Andrés Lima, se postulara candidato en caso de que Orsi y Cosse no llegaran a un acuerdo para presidir el organismo.

El jefe comunal dijo a El País este miércoles que la semana que viene los convocará para saldar el tema y poner todas las cartas sobre la mesa. “Si no hay acuerdo entre Yamandú y Carolina, estoy dispuesto a tomar la Presidencia del Congreso”, afirmó.



Así pondría fin a una discusión que es un anticipo de la contienda del Frente Amplio (FA) a nivel nacional, ya que los tres jefes comunales de la coalición de izquierda aparecen como posibles competidores por la Presidencia de la República en 2024.



Sin embargo, la “solución” de Lima ya genera resistencias. Su nombre fue planteado como una alternativa desde el entorno de Cosse, según supo El País, pero quienes rodean al intendente canario no están convencidos.

La fecha límite es el 15 de diciembre. Ese jueves, el Congreso de Intendentes sesionará con un único punto en el orden del día: la elección de su máxima autoridad para 2023, un año preelectoral, cuando el cargo le corresponde al FA. El lugar le daría mayor visibilidad a la persona seleccionada, que articulará directamente con el gobierno nacional en representación de las 19 intendencias, de las cuales 15 responden al Partido Nacional y una al Partido Colorado.



Para la coalición de izquierda y sus intendentes, que comparten aspiraciones presidenciales, esto tiene un valor agregado puesto que se proponen crecer al interior del país, donde el partido sufrió su mayor revés en las elecciones de 2019.