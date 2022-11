Lima dispuesto a presidir Congreso de Intendentes ante falta de acuerdo entre Orsi y Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Salto, Andrés Lima, está dispuesto a asumir la presidencia del Congreso de Intendentes si la negociación entre sus pares de Montevideo y Canelones, Carolina Cosse y Yamandú Orsi, no se destraba.

El jefe comunal dijo a El País que la semana que viene los convocará para saldar el tema y poner todas las cartas sobre la mesa. “Si no hay acuerdo entre Yamandú y Carolina, estoy dispuesto a tomar la Presidencia del Congreso”, afirmó.



Así pondría fin a una discusión que es un anticipo de la contienda del Frente Amplio (FA) a nivel nacional, ya que los tres jefes comunales de la coalición de izquierda aparecen como posibles competidores por la Presidencia de la República en 2024.



Sin embargo, la “solución” de Lima ya genera resistencias. Su nombre fue planteado como una alternativa desde el entorno de Cosse, según supo El País, pero quienes rodean al intendente canario no están convencidos.

La fecha límite es el 15 de diciembre. Ese jueves, el Congreso de Intendentes sesionará con un único punto en el orden del día: la elección de su máxima autoridad para 2023, un año preelectoral, cuando el cargo le corresponde al FA. El lugar le daría mayor visibilidad a la persona seleccionada, que articulará directamente con el gobierno nacional en representación de las 19 intendencias, de las cuales 15 responden al Partido Nacional y una al Partido Colorado. Para la coalición de izquierda y sus intendentes, que comparten aspiraciones presidenciales, esto tiene un valor agregado puesto que se proponen crecer al interior del país, donde el partido sufrió su mayor revés en las elecciones de 2019.



Como informó El Observador, meses atrás la discusión parecía saldada. Orsi, que tiene años de experiencia en el Congreso de Intendentes y un buen vínculo con sus pares blancos, se veía como el candidato cantado hasta que Cosse manifestó su voluntad de ser la presidenta.



Desde entonces se ha librado una negociación en la que se barajaron varias opciones, como la de dividir el período de un año en dos para que ambos ocupen el puesto. Pero, como informó el matutino, los intendentes nacionalistas le bajaron el pulgar a esta opción -que se implementó en el pasado- y ninguno de los gobernantes ha estado dispuesto a ceder.

Fuentes frenteamplistas señalaron que es “difícil de comprender” la aspiración de la ingeniera, que ha faltado a sesiones plenarias del Congreso de Intendentes en el interior y en Montevideo, a donde asistió su suplente Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la comuna capitalina y encargado de las negociaciones. El contador indicó que no hablará del tema hasta que no hayan cerrado las conversaciones.



Otras fuentes señalaron que en 2023 Cosse presidirá Mercociudades, una red que agrupa a grandes urbes de Latinoamérica, y que desde hace dos años Lima es el vicepresidente de la Mesa del Congreso de Intendentes. Por lo tanto, coincidieron en que corresponde y hasta “es natural” que Orsi represente al FA.



Desde el Partido Nacional se desentienden de las negociaciones porque consideran que es un tema que la izquierda debe laudar a la interna. Intendentes blancos consultados por El País dijeron que aceptarían votar a cualquier candidato que el FA presente, pero indicaron que no hay margen para pensar en una presidencia dividida, y que tampoco han recibido más consultas. En el pasado, jefes comunales nacionalistas cuestionaron la cantidad de inasistencias de Cosse, mientras que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, elogió a Orsi por participar de las actividades en el interior.



Desde el Movimiento de Participación Popular han instado a Orsi a no dar el brazo a torcer, mirando este episodio bajo la lupa electoral. Ante una contienda interna que se adivina polarizada entre el intendente y Cosse, con Lima buscando crecer en el interior, esta será una oportunidad de medir fuerzas.