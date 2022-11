Frente Amplio: Yamandú Orsi salió al cruce de Andrés Lima y apoyó a Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, pateó el tablero ayer al anunciar que está dispuesto a ceder en su intención de presidir el Congreso de Intendentes en 2023.

Lo hizo en la mañana, antes del debut de Uruguay en el Mundial de fútbol, luego de que Andrés Lima, el jefe comunal de Salto, se mostrara públicamente como una solución ante la falta de acuerdo en la interna del Frente Amplio (FA).



La intendenta capitalina, Carolina Cosse, había manifestado interés en representar al partido en este rol. Pero sus pares blancos habían negado en ámbitos informales la posibilidad de que la coalición de izquierda dividiera el período de un año en dos, por lo que necesariamente el candidato debía ser uno.



“A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso, pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos seis meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: ¡tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!”, escribió Orsi en una publicación de Twitter, que fue destacada por algunos correligionarios como un ejemplo de unidad.

A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso,pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos 6 meses para cada uno, y si no lo aceptan, no tengan dudas: tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!! — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 24, 2022

Más tarde, en rueda de prensa, el intendente canario diría que quiso quitarle “misterio” y “dramatismo” al tema, después de que los periodistas y “el propio Andrés Lima” lo plantearan como si fuera el reflejo de una “disputa” entre él y Cosse.



“Si tiene que ser Carolina, yo levanto los dos brazos”, subrayó.

Diálogo

Sin embargo, lejos de celebrarlo, la ingeniera se mostró cauta ante el mensaje. Desde su entorno transmitieron a El País que se enteraron a través de Twitter, algo que la ingeniera ratificó ante los micrófonos.



En la mañana, consultada por Telemundo, de Canal 12, respondió: “Yo no converso con Yamandú ni con ningún compañero a través de los medios. (...) Es un tema que todavía no hemos hablado. Verdaderamente no está entre mis preocupaciones”.



Ya de tarde, en la rueda de prensa, usó seis veces el verbo “conversar” al comunicar que no tiene una posición tomada. Dijo que antes de adoptar una resolución y darla a conocer, hablará con Orsi y con el presidente del FA, Fernando Pereira.

“Los frenteamplistas resolvemos los temas conversando”, sostuvo.



El diálogo venía dándose por lo bajo desde hacía meses, como informó El Observador. En el entorno del intendente canario hasta último momento esperaban llegar a un acuerdo para que él asumiera, pero el pronunciamiento de Lima -que había sido manejado como una alternativa en las filas de Cosse- adelantó la reacción de Orsi.



El jefe comunal de Canelones también recordó que en su primera administración, a pedido del Partido Nacional, cedió su lugar a la entonces intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. De este modo, también puso el foco en la negativa de los jefes comunales blancos, que rechazaron la presidencia frenteamplista dividida.



Ahora la pelota está en la cancha de la intendenta, que en el pasado fue cuestionada por los blancos por la supuesta falta de involucramiento y sus ausencias en el Congreso. Actualmente, además, preside dos organismos internacionales: Mercociudades y la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Ambos argumentos en conjunto fueron planteados por detractores a su postulación en filas del FA, antes de que Lima se propusiera como una salida intermedia.